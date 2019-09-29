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Смолов: «Приятно, что Кокорин сохранил свой позитивный настрой»

сегодня, 12:08

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов поддержал нападающего Александра Кокорина, который недавно вышел из тюрьмы.

Пересекся с Сашей Кокориным, приятно было его видеть. Приятно, что он улыбается и сохранил свой позитивный настрой. Несмотря на непростой период в его жизни. Хотелось бы ему пожелать только достойно с улыбкой выйти из этой ситуации. Все преодолеть и вернуться в футбол.

Надеюсь, что еще поиграем вместе за сборную России. У нас не так много игроков уровня Саши Кокорина.

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Все комментарии
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   156 / 859
сегодня в 13:11
федя как уж на сковородке
ДСА
ДСА
   138 / 859
сегодня в 13:10
Позитив есть, вес лишний тоже есть.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   205 / 859
сегодня в 12:57
С кем еще не пересеклась эта светская дама. А потом гробит выход в 1/2 мундиаля.
Delight
Delight
   623 / 859
сегодня в 12:45
Видел вчера появление Мамаева. Ахаххаха. Тупо зек. Глазки бегают, лицо - худющее))) Ну, посмотрим, шо там с ними сделали))) Кто под кем спал)))
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   62 / 859
сегодня в 12:37
Кокорин ещё себя покажет, что не скажешь про Мамаева. Он и до отсидки уже практически не играл.
serh62
serh62
   281 / 859
сегодня в 12:19
зато у нас как грязи, таких игроков как смолов...
LOpp
LOpp
   15 / 859
сегодня в 12:15
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