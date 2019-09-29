Смолов: «Приятно, что Кокорин сохранил свой позитивный настрой»

Форвард «Локомотива» поддержал нападающего , который недавно вышел из тюрьмы.

Пересекся с Сашей Кокориным, приятно было его видеть. Приятно, что он улыбается и сохранил свой позитивный настрой. Несмотря на непростой период в его жизни. Хотелось бы ему пожелать только достойно с улыбкой выйти из этой ситуации. Все преодолеть и вернуться в футбол.

Надеюсь, что еще поиграем вместе за сборную России. У нас не так много игроков уровня Саши Кокорина.