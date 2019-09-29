Терёхин: «„Локомотив“ способен победить „Атлетико“»

Бывший футболист «Локомотива» Олег Терёхин прокомментировал предстоящий матч московской команды против «Атлетико» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Локомотив» набрал хорошую физическую форму и подходит к игре с мадридцам в хорошем настроении. Мастерства у «железнодорожников» хватает, иностранцы и россияне хорошо понимают друг друга. «Локомотив» способен победить «Атлетико» за счёт бойцовских качеств.