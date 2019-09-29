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Терёхин: «„Локомотив“ способен победить „Атлетико“»

сегодня, 11:30
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико01.10.2019 в 22:00 Не начался

Бывший футболист «Локомотива» Олег Терёхин прокомментировал предстоящий матч московской команды против «Атлетико» в групповом этапе Лиги чемпионов. 

«Локомотив» набрал хорошую физическую форму и подходит к игре с мадридцам в хорошем настроении. Мастерства у «железнодорожников» хватает, иностранцы и россияне хорошо понимают друг друга. «Локомотив» способен победить «Атлетико» за счёт бойцовских качеств.

Ранее Терёхин поделился своими впечатлениями от победы железнодорожников в РПЛ над «Зенитом» (1:0).

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   116 / 857
сегодня в 11:50
Мастерства хватает))) сухая победа Атлетико
Colchoneros
Colchoneros
   238 / 857
сегодня в 11:46
Атлетико свернёт Локо в козий рог!
Colchoneros
Colchoneros
   238 / 857
сегодня в 11:44
Не практически не теоретически это не возможно!
Гавроша
Гавроша
   62 / 857
сегодня в 11:43
Посмотрим, но что-то сомнительно.
drug01
drug01
   137 / 857
сегодня в 11:40
Говорить легко а сделать сложно!
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