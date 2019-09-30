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Заболотный в старте «Сочи» на матч с «Ахматом»

сегодня, 18:36
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Объявлены составы на заключительный матч 11-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Сочи».

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, Заболотный.
Запасные: Фролов, Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов, Ромеро, Нижич, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл.
Запасные: Мелихов, Гиголаев, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев, Мбенг, Понсе.

Ранее главный тренер сочинской команды поделился ожиданиями от игры с грозненским клубом.

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cska plus
cska plus
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сегодня в 18:40
Если Ахмат проиграет то появится ещё одна вакансия главного тренера в РПЛ.
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