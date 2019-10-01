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Почеттино: «„Бавария“ – великий клуб с великолепной командой»

01 октября 2019, 06:02
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 7Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино дал комментарий в преддверии матча с «Баварией» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В предыдущем матче ЛЧ «шпоры» на выезде не смогли удержать победу над «Олимпиакосом» (2:2).

Не так важно, как ты стартуешь, намного важнее, как ты финишируешь. В прошлом году после трёх матчей у нас на счету было лишь одно очко, но в итоге мы дошли до финала. Мы должны сохранять спокойствие и быть сильными ментально. «Бавария» – великий клуб с великолепной командой. Мы должны насладиться тем, что будем играть в Лиге чемпионов против одной из лучших команд Европы.

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