Почеттино: «„Бавария“ – великий клуб с великолепной командой»

Главный тренер «Тоттенхэма» дал комментарий в преддверии матча с «Баварией» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В предыдущем матче ЛЧ «шпоры» на выезде не смогли удержать победу над «Олимпиакосом» (2:2).

Не так важно, как ты стартуешь, намного важнее, как ты финишируешь. В прошлом году после трёх матчей у нас на счету было лишь одно очко, но в итоге мы дошли до финала. Мы должны сохранять спокойствие и быть сильными ментально. «Бавария» – великий клуб с великолепной командой. Мы должны насладиться тем, что будем играть в Лиге чемпионов против одной из лучших команд Европы.