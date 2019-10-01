Д. Билялетдинов: «„Локо“ может взять очки в матче с „Атлетико“»

Бывший футболист сборной России считает, что «Локомотив» может набрать очки в матче против испанского «Атлетико», который пройдет в рамках второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

Будет упорный матч, надеюсь, будет аншлаг на стадионе. Не думаю, что будет высокая результативность, но голы будут. Единственный вопрос в том, какой будет стратегия на матч у «Локомотива», потому что «Атлетико» очень хорошо ведет оборонительные действия, но играет не без греха. Забивать им можно.

Сейчас у них немного неудачный период - в чемпионате «Атлетико» начал не очень хорошо (в семи турах команда главного тренера Диего Симеоне набрала 14 очков и занимает третье место в турнирной таблице). Можно рассчитывать на взятие очков.