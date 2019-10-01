ГлавнаяНовости

Д. Билялетдинов: «„Локо“ может взять очки в матче с „Атлетико“»

01 октября 2019, 15:27
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов считает, что «Локомотив» может набрать очки в матче против испанского «Атлетико», который пройдет в рамках второго тура группового турнира Лиги чемпионов. 

Будет упорный матч, надеюсь, будет аншлаг на стадионе. Не думаю, что будет высокая результативность, но голы будут. Единственный вопрос в том, какой будет стратегия на матч у «Локомотива», потому что «Атлетико» очень хорошо ведет оборонительные действия, но играет не без греха. Забивать им можно.

Сейчас у них немного неудачный период - в чемпионате «Атлетико» начал не очень хорошо (в семи турах команда главного тренера Диего Симеоне набрала 14 очков и занимает третье место в турнирной таблице). Можно рассчитывать на взятие очков.

Ранее российский комментатор Константин Генич рассказал о том, как нужно играть «Локомотиву» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Билялетдинов: «Уважаю Гильерме, но за сборную должны играть россияне»
Сегодня, 00:48 Комментарии17
«Торпедо» примет решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона
Сегодня, 00:44 Комментарии6
Дмитрий Черышев: «Сборная России должна выйти на Евро с первого места»
Вчера, 23:32 Комментарии4
Новиков: «Матч с „Пюником“ показал, что команда готова играть в футбол»
Вчера, 23:27 Комментарии2
Боярский: «Мы завоевали уважение европейцев»
Вчера, 23:01 Комментарии13
Игнатьев: «Хотел бы, чтобы наши игроки уезжали в лучшие европейские клубы»
Вчера, 22:44 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
viv
viv
   56 / 797
01 октября в 17:32
Главное не повторить 0:7 мясных....
Чист
Чист
   288 / 797
01 октября в 16:50
Не возьмут но болеть будем - самое плохое когда заранее начинают каркать возьмём порвём а получается всегда наоборот
Союзник противников
Союзник противников
   74 / 797
01 октября в 16:40
До финального судейского свистка всегда есть шансы.Если вы не "Спартак","Краснодар" и ЦСКА в известных матчах.
Eddja
Eddja
   53 / 797
01 октября в 16:11
Второй шары, как в Германии, больше не будет.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
01 октября в 16:02
Будем рады если очко сохранят.
cska plus
cska plus
   2 / 797
01 октября в 15:57
Будем сильно надеяться.
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
01 октября в 15:42
Мечтаем об очке, а не очках.
STVA 1
STVA 1
   96 / 797
01 октября в 15:40
А может и не взять! В любом случае , удачи Локо!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100