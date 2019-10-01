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Адиев: «У меня сейчас нет амбиций»

01 октября 2019, 15:13

Тренер «Ахмата» Магомед Адиев рассказал о своих амбициях в большом футболе.

У меня сейчас нет никаких особенных амбиций, раз я согласился вернуться на роль помощника Шалимова. Я постараюсь приложить максимум своих возможностей. Можно посмотреть на эту работу с другой стороны. Шалимов в «Краснодаре» довольно ярко работал, мне есть, чему поучиться у него. Это тоже особенный опыт. Дома я уже насиделся, отдохнул. К тому же я не мог взять и отказать «Ахмату».

Контракт я пока не подписывал, еще обсуждаем. До игры осталось мало времени, немного не до этого. В прошлый раз у меня был контракт на три года, но через полгода президент клуба отпустил меня, когда позвал «Анжи». Поэтому если и в этот раз мне поступит интересное предложение, то президент не будет ставить палки в колеса. Этот вариант мы тоже сейчас проговаривали.

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Все комментарии
Absinthe2
Absinthe2
   756 / 797
01 октября в 20:01
А амбиции должны быть. Пошел бы тренировать какой-нибудь клуб из ФНЛ, из ПФЛ... Докажи, что ты достоин!
А раз согласился быть помощником Шалимова, так и нечего об этом всех оповещать.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Байкал-38
   123 / 797
01 октября в 18:50
С какой это кстати,нормальным он тренером будет для нас.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   123 / 797
01 октября в 18:49
Если бы ты отказался ,поверь,сильно бы упал в наших глазах.Я лично в будущем вижу только тебя в роли главного тренера.Дерзай,мы поддержим.Удачи!!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   111 / 797
01 октября в 17:59
Шалимов должно быть скрипит зубами от счастья, но возразить естественно не может.
Байкал-38
Байкал-38
   116 / 797
01 октября в 17:46
Адиев будет "чёрной меткой" для клубов!!!
Eddja
Eddja
   53 / 797
01 октября в 17:22
Вместе добьют Ахмат.
Чист
Чист
   288 / 797
01 октября в 17:08
Если он ярко работал в Краснодаре чего же его попросили и Вы так ярко порботали и где АНжи - туда же Ахмат загоните -только бездарные хлопочут о долгом контракте выгонят а они ещё несколько лет могут прохлождаться что кто нибудь клюнет и находятся не ужель не видят чего эти спецы добились то
Garrincha58
Garrincha58
   140 / 797
01 октября в 16:01
а чё случилось куда девались амБИЦИИ?
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