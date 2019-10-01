Адиев: «У меня сейчас нет амбиций»

Тренер «Ахмата» рассказал о своих амбициях в большом футболе.

У меня сейчас нет никаких особенных амбиций, раз я согласился вернуться на роль помощника Шалимова. Я постараюсь приложить максимум своих возможностей. Можно посмотреть на эту работу с другой стороны. Шалимов в «Краснодаре» довольно ярко работал, мне есть, чему поучиться у него. Это тоже особенный опыт. Дома я уже насиделся, отдохнул. К тому же я не мог взять и отказать «Ахмату».

Контракт я пока не подписывал, еще обсуждаем. До игры осталось мало времени, немного не до этого. В прошлый раз у меня был контракт на три года, но через полгода президент клуба отпустил меня, когда позвал «Анжи». Поэтому если и в этот раз мне поступит интересное предложение, то президент не будет ставить палки в колеса. Этот вариант мы тоже сейчас проговаривали.