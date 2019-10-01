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Одемвингие: «Нынешний „Локомотив“ слабее образца 2007-го года»

01 октября 2019, 18:05
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Экс-нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие поделился ожиданиями от матча «железнодорожников» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

Мадридцы сейчас не в лучших кондициях, поэтому москвичи должны воспользоваться этим. По сравнению с прошлым годом «железнодорожники» выглядят увереннее и лучше. Шансы у москвичей обыграть «Атлетико» есть, потому что «Локомотив» играет дома. Но «Атлетико», в последнее время, очень солидная команда, поэтому это будет тяжело.

Матч с «Атлетико» в 2007-м — это один из самых запоминающихся матчей в моей карьере в «Локомотиве». Хорошая игра с шестью забитыми мячами, против нас играли Форлан, Агуэро. «Локомотив» в той встрече играл комбинационно, создавал много моментов. Один мой гол помог оформить Дмитрий Сычёв. Игра была очень интересная, жалко, что не удержали победу.

Что касается нынешнего «Локомотива», то я думаю, он слабее того, что был у нас в 2007-м. Тогда команда была более зрелая, чуть более талантливая. Думаю, что сегодня будет результативная ничья.

 Также по поводу предстоящей игры высказался Александр Мостовой.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   111 / 797
02 октября в 02:17
Тогда Локо и Атлетико играли всего лишь в ЛЕ, а теперь в Лиге Чемпионов - это на предмет того, кто и когда был сильнее.
Vave666
Vave666
   365 / 797
01 октября в 23:51
Молодец, Питер, возьми с полки банан! Мы помним как ты облевал наш чемп после ухода...
george666
george666
01 октября в 23:08
Локомотив сейчас сильнее !!! Атлетико до 11 года очень плохо выступало !!!
RamonCSKA
RamonCSKA
   157 / 797
01 октября в 21:30
питер оденьстринги
andrefino13
andrefino13
   545 / 797
01 октября в 21:12
Даже не 2-0, а 0-2. Ситуация усугубляется.)))
andrefino13
andrefino13 ответил pomor45
   545 / 797
01 октября в 21:11
Реал летит Брюге 2-0. Ответ на твои умоизмышления, смотри, чтобы мозг не взорвался.)))
kastites
kastites
   193 / 797
01 октября в 20:35
Локомотивив это середняк РПЛ
pomor45
pomor45
   219 / 797
01 октября в 20:12
Он очень не любит бананы.
pomor45
pomor45
   219 / 797
01 октября в 20:10
Не знаю в каком состоянии Атлетико сегодня, но в таблице Примеры он стабильно третий. И когда Барселона в порядке и делит с Реалом первые два места и сегодня, когда Барселона пятая, так вмешалась какая-то Гренада и снова третья. Когда у Реала не шли дела, вмешивались другие заместители, а Симоне был третий. Невезуха это или карма?
andrefino13
andrefino13 ответил Питер Ман
   545 / 797
01 октября в 20:05
Хорошо когда уже в начале сезона имеешь отмазку, почему Зенит на пятом в итоге?)))
Питер Ман
Питер Ман
   105 / 797
01 октября в 20:02
Но ведь в локомотиве 2007 года Сухина ещё не работал, как он может быть сильнее?
andrefino13
andrefino13 ответил Заратустра
   545 / 797
01 октября в 19:47
Я как сейчас помню, как Лоськов удалялся, до сих пор не пойму, кто в него вселился тогда, кстати Крыховяк с Зенитом также начал, но пронесло. Локо тогда был в большом порядке, а как Палыч ушёл, всё закончилось, не понимаю о чём там Одевинге, но это бред, да и игрок он был средний.
Заратустра
Заратустра ответил andrefino13
   29 / 797
01 октября в 19:42
В 2004 Локо должен был в 1/4 ЛЧ играть. Отскочила Монака тогда за счёт выездного гола.
andrefino13
andrefino13
   545 / 797
01 октября в 19:35
Сильнейшим Локомотив был в 2004 году, не повезло тогда в игре с Монако, удалили Лоськова в первом тайме, во Франции, дома Монако сделали, Лоськов тогда был на своём пике, играл шикарно... Какой сейчас Локомотив, посмотрим уже сегодня, но то, что он сильнее образца 2007,однозначно.
Заратустра
Заратустра ответил viv
   29 / 797
01 октября в 19:21
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
       418 / 797
    01 октября в 19:13
    Те сбитые летчики закончили тогда с 2 очками
    viv
    viv ответил Заратустра
       56 / 797
    01 октября в 19:13
    Учи матчасть близок был Краснодар проиграв 5:0...а ЦСКА проиграл 5:1..так что 0: 7. Вообще бы не было.
    Заратустра
    Заратустра ответил viv
       29 / 797
    01 октября в 19:11
    Цска был близок к этому в матче с грозным Лудогорцем.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин
       265 / 797
    01 октября в 19:10
    Совершенно не согласен,Локо нынешнего образца на голову сильнее созыва 2007 года.
    красавчик серж
    красавчик серж
       137 / 797
    01 октября в 19:06
    Сильнее!
    Паровозов
    Паровозов
    01 октября в 19:01
    2007 сильнее это сомнительно, а тот матч да был зрелищным
    viv
    viv ответил cska plus
       56 / 797
    01 октября в 18:55
    Главное не превзойти легендарные 0:7 мясных....
    beefs
    beefs
       225 / 797
    01 октября в 18:47
    Посмотрим...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 797
    01 октября в 18:41
    Слегка спорно.....что Сычев и Одемвинге "талантливей" Гжегоша и Мариу.....))
    drug01
    drug01 ответил вячеслав остапенко
       46 / 797
    01 октября в 18:39
    Желаю Локомотиву удачно сыграть
    Слава ставь ставку на Локо????
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       145 / 797
    01 октября в 18:27
    Желаю Локомотиву удачно сыграть
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       7 / 797
    01 октября в 18:24
    Давно уже не слышал об Оденьстрингие, оказывается, он после ВБА пять сезонов проскитался по третьесортным клубами просто, почти ничего и не забив там...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       11 / 797
    01 октября в 18:20
    Ну ты то нулевой был, всегда
    cska plus
    cska plus
       2 / 797
    01 октября в 18:11
    Так много чего сказал а в итоге ничья.
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