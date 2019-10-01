ГлавнаяНовости

Де Хеа раскритиковал бокового арбитра матча МЮ - «Арсенал»

01 октября 2019, 10:20
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа в жёсткой форме отозвался о работе бокового арбитра матча МЮ - «Арсенал»:

Конечно, мы отвлеклись на поднятый флаг. Если бы лайнсмен держал флаг внизу... В любом случае, мы знаем, что есть VAR. Больше мне нечего сказать. Нам нужно сосредоточиться на нашей игре. Мы должны извлечь уроки из этой ошибки. 

Ранее форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что трудно радоваться забитому мячу, засчитанному после просмотра VAR

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тренер сборной Кипра: «Россия нас просто наказала»
Вчера, 21:34 Комментарии3
Бонуччи: «В сборной Италии семейная атмосфера»
Вчера, 19:59 Комментарии2
Олдридж: «Гвардиола сказал, что никого не купит? Потратит 100 млн фунтов»
Вчера, 19:58 Комментарии6
Манчини: «В Италии есть таланты»
Вчера, 19:29 Комментарии6
Жоржиньо может вернуться в Серию А
Вчера, 19:28 Комментарии3
Ватцке: «Лучше буду просить милостыню, чем попрошу денег у „Баварии“»
Вчера, 19:06 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Triem
Triem
   643 / 797
01 октября в 19:58
Действительно, Давид - скажи своим товарищам что нужно доигрывать эпизоды до конца несмотря на лайнсменов, тем более когда свистка главного судьи не было и в помине!
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   107 / 797
01 октября в 15:35
Игроки МЮ всегда ищут оправдание за провальный матч,все виноваты но только не они.
Гол там был чистым а то что судьи ошиблись это их проблемы, игроки должны играть дальше и не расслабляться до свистка главного арбитра.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   70 / 797
01 октября в 15:28
Самое интересное,что ДДГ играл этот эпизод,он же не стоял руки в брюки,просто мяч перелетел его. Да может лайнсмен от ос отбивался,так что теперь забивать нельзя? йоперная логика,точнее её отсутствие.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   249 / 797
01 октября в 14:45
Играть надо лучше.
Incredulous
Incredulous
   457 / 797
01 октября в 13:51
Так себе отмазка. С каких это пор поднятый флаг бокового арбитра стал причиной остановки игры? Боковые арбитры иногда сигнализируют нарушения, а главный судья матча несмотря на это продолжает матч. И Де Хеа это прекрасно знает. С таким же успехом можно сказать, что ты отвлекся на то, что вон тот мужик в третьем ряду сильно громко спустил газы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
01 октября в 12:45
В общем Туанзебе неплохо сыграл, свой фланг он съел... Пепе вообще был ниочем, и Чамберс редко подключался... Только раз ошибся, но очень уж сильно ошибся)))
BenderBender
BenderBender
   128 / 797
01 октября в 11:42
Надо за игрой следить, а не за боковым! Гнилая отмазка
lobsterdam
lobsterdam ответил ZaZizu
   301 / 797
01 октября в 10:52
у бокового арбитра нет свистка,чтг за бред несет профессионал? а зрииели с флагами им на трибунах не мешают?
да про свисток там и речи нет. по-моему же виноват не только Туанзебе, но и Линделеф, который не смог быстро развернуться (слишком медлительный и слабо реагирующий на события) и помешать Обамеянгу.
ZaZizu
ZaZizu
   783 / 797
01 октября в 10:34
у бокового арбитра нет свистка,чтг за бред несет профессионал? а зрииели с флагами им на трибунах не мешают?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100