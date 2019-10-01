Де Хеа раскритиковал бокового арбитра матча МЮ - «Арсенал»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа в жёсткой форме отозвался о работе бокового арбитра матча МЮ - «Арсенал»:
Конечно, мы отвлеклись на поднятый флаг. Если бы лайнсмен держал флаг внизу... В любом случае, мы знаем, что есть VAR. Больше мне нечего сказать. Нам нужно сосредоточиться на нашей игре. Мы должны извлечь уроки из этой ошибки.
Ранее форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что трудно радоваться забитому мячу, засчитанному после просмотра VAR.
Гол там был чистым а то что судьи ошиблись это их проблемы, игроки должны играть дальше и не расслабляться до свистка главного арбитра.
Гол там был чистым а то что судьи ошиблись это их проблемы, игроки должны играть дальше и не расслабляться до свистка главного арбитра.