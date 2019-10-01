Де Хеа раскритиковал бокового арбитра матча МЮ - «Арсенал»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» в жёсткой форме отозвался о работе бокового арбитра матча МЮ - «Арсенал»:

Конечно, мы отвлеклись на поднятый флаг. Если бы лайнсмен держал флаг внизу... В любом случае, мы знаем, что есть VAR . Больше мне нечего сказать. Нам нужно сосредоточиться на нашей игре. Мы должны извлечь уроки из этой ошибки.