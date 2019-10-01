Фанаты «Арсенала» недовольны действиями Джаки в матче с МЮ

01 октября 2019, 10:41

Болельщики лондонского «Арсенала» пришли в бешенство после забитого гола полузащитником «Манчестер Юнайтед» .

Прежде всего, недовольство «пушкарей» вызвали действия хавбека их команды - он увернулся от летящего мяча, который в итоге оказался в воротах «Арсенала».

Стоит отметить, что совсем недавно Джака был избран новым капитаном команды. После подобных действий, швейцарец рискует подорвать уважение болельщиков к себе.

Ранее бывший защитник сборной Англии также раскритиковал Джаку.