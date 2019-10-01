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Фанаты «Арсенала» недовольны действиями Джаки в матче с МЮ

01 октября 2019, 10:41
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Болельщики лондонского «Арсенала» пришли в бешенство после забитого гола полузащитником «Манчестер Юнайтед» Скоттом МакТоминэем.

Прежде всего, недовольство «пушкарей» вызвали действия хавбека их команды Гранита Джаки - он увернулся от летящего мяча, который в итоге оказался в воротах «Арсенала».

Стоит отметить, что совсем недавно Джака был избран новым капитаном команды. После подобных действий, швейцарец рискует подорвать уважение болельщиков к себе.

Ранее бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер также раскритиковал Джаку.

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis ответил Князь Всея Турина
   115 / 797
02 октября в 09:52
мне этот француз ещё в том сезоне понравился,несмотря на молодость,задатки лидерства прослеживались. Говорят ваши,что его со 2 лиги франции взяли, как по мне,так он быстрее вписался,чем ПЕПЕ за 80 лямов,боюсь что трансфер может быть неоправданным и дело не в цене,а в игре.
В прошлом сезоне им противники "подтирались", Фелайни его за волосы на газон ронял, все его толкали и били, легко отбирая мяч. У меня было ощущение, что он пустое место. Но Гёндузи не отступил, не сдался, а дерзости ему и раньше хватало (физухи не хватало), сейчас симпатично играет
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил aNOOBis
   70 / 797
01 октября в 19:31
Ян Райт так и сказал, сказал, что Гёндузи больше тянет на роль капитана
мне этот француз ещё в том сезоне понравился,несмотря на молодость,задатки лидерства прослеживались. Говорят ваши,что его со 2 лиги франции взяли, как по мне,так он быстрее вписался,чем ПЕПЕ за 80 лямов,боюсь что трансфер может быть неоправданным и дело не в цене,а в игре.
aNOOBis
aNOOBis ответил Князь Всея Турина
   115 / 797
01 октября в 16:44
Гендузи нормально играет, Луис вроде бы адаптируется,а Джага это конечно ещё тот игрок,уровня Кардиффа. Гендузи уж побольше на капитана тянет,чем этот баклан. Арсенал надо перестраивать и покупать нормальных игроков в центр,да и в защиту.если собираются в топ4 попасть.
Ян Райт так и сказал, сказал, что Гёндузи больше тянет на роль капитана
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   70 / 797
01 октября в 15:33
Гендузи нормально играет, Луис вроде бы адаптируется,а Джага это конечно ещё тот игрок,уровня Кардиффа. Гендузи уж побольше на капитана тянет,чем этот баклан. Арсенал надо перестраивать и покупать нормальных игроков в центр,да и в защиту.если собираются в топ4 попасть.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
01 октября в 12:38
Лол, лозунг "Sell Xhaka" в твиттере "Арсенала" давно был номером один, сейчас его "Emery Out" вытеснил только недавно на второе место))
aNOOBis
aNOOBis
   115 / 797
01 октября в 11:38
Там всё, что можно уже подорвано давно, Джаку надо в довесок к Озилу отдавать хоть в 4-ю китайскую лигу
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