Фанаты «Арсенала» недовольны действиями Джаки в матче с МЮ

Болельщики лондонского «Арсенала» пришли в бешенство после забитого гола полузащитником «Манчестер Юнайтед» Скоттом МакТоминэем.
Прежде всего, недовольство «пушкарей» вызвали действия хавбека их команды Гранита Джаки - он увернулся от летящего мяча, который в итоге оказался в воротах «Арсенала».
Стоит отметить, что совсем недавно Джака был избран новым капитаном команды. После подобных действий, швейцарец рискует подорвать уважение болельщиков к себе.
Ранее бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер также раскритиковал Джаку.