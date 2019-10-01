Вейналдум: «Мы должны стать еще лучше и снова выйти в финал ЛЧ»

Полузащитник «Ливерпуля» прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

Конечно, победа в ЛЧ в прошлом сезоне придает нам уверенности. Но сейчас новая кампания Лиги чемпионов: другие игры, другие ситуации, другие команды.

Мы просто должны быть готовы и не думать о прошлом сезоне.

Это прекрасные воспоминания, но мы должны стать еще лучше и снова выйти в финал.