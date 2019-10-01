Вейналдум: «Мы должны стать еще лучше и снова выйти в финал ЛЧ»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга».
Конечно, победа в ЛЧ в прошлом сезоне придает нам уверенности. Но сейчас новая кампания Лиги чемпионов: другие игры, другие ситуации, другие команды.
Мы просто должны быть готовы и не думать о прошлом сезоне.
Это прекрасные воспоминания, но мы должны стать еще лучше и снова выйти в финал.
Ранее Вейналдум вспомнил, как в 2018 году перед финалом ЛЧ с «Реалом» главный тренер команды Юрген Клопп проводил предматчевое собрание в футболке, заправленной в трусы CR7.