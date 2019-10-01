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Вейналдум: «Мы должны стать еще лучше и снова выйти в финал ЛЧ»

01 октября 2019, 10:13
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 3Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга». 

Конечно, победа в ЛЧ в прошлом сезоне придает нам уверенности. Но сейчас новая кампания Лиги чемпионов: другие игры, другие ситуации, другие команды. 

Мы просто должны быть готовы и не думать о прошлом сезоне. 

Это прекрасные воспоминания, но мы должны стать еще лучше и снова выйти в финал.

Ранее Вейналдум вспомнил, как в 2018 году перед финалом ЛЧ с «Реалом» главный тренер команды Юрген Клопп проводил предматчевое собрание в футболке, заправленной в трусы CR7.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   187 / 797
01 октября в 12:51
Успехов красным!
Kirgudu
Kirgudu
   245 / 797
01 октября в 10:59
Скомина поможет.
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