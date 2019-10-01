Ванда Нара: «Моя жизнь стала хуже после аренды Икарди в ПСЖ»

01 октября 2019, 12:25

Ванда Нара, которая является женой и агентом нападающего , рассказала о том, как поменялась ещё жизнь после перехода мужа в «Пари Сен-Жермен»:

Это катастрофа. Я работаю в Италии, у меня действующий контракт с телеканалом Mediaset, но мне всегда приходится перемещаться. Это наибольшая жертва для меня. Я нахожусь между Миланом и Парижем, между двумя школами и двумя домами. Дети посещают школу то в Милане, то в Париже.