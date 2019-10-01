Ванда Нара: «Моя жизнь стала хуже после аренды Икарди в ПСЖ»

Ванда Нара, которая является женой и агентом нападающего Маурио Икарди, рассказала о том, как поменялась ещё жизнь после перехода мужа в «Пари Сен-Жермен»:
Это катастрофа. Я работаю в Италии, у меня действующий контракт с телеканалом Mediaset, но мне всегда приходится перемещаться. Это наибольшая жертва для меня. Я нахожусь между Миланом и Парижем, между двумя школами и двумя домами. Дети посещают школу то в Милане, то в Париже.
Ранее Икарди признался, что перешёл из «Интера» в ПСЖ потому, что хотел выигрывать трофеи.
Но тут действительно, какое имеет отношение к футболу как изменилась жизнь этой 78овки?!?!
Про нее новостей больше чем про Икарди.
Но тут действительно, какое имеет отношение к футболу как изменилась жизнь этой 78овки?!?!
Про нее новостей больше чем про Икарди.