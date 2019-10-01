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Ванда Нара: «Моя жизнь стала хуже после аренды Икарди в ПСЖ»

01 октября 2019, 12:25

Ванда Нара, которая является женой и агентом нападающего Маурио Икарди, рассказала о том, как поменялась ещё жизнь после перехода мужа в «Пари Сен-Жермен»:

Это катастрофа. Я работаю в Италии, у меня действующий контракт с телеканалом Mediaset, но мне всегда приходится перемещаться. Это наибольшая жертва для меня. Я нахожусь между Миланом и Парижем, между двумя школами и двумя домами. Дети посещают школу то в Милане, то в Париже.

Ранее Икарди признался, что перешёл из «Интера» в ПСЖ потому, что хотел выигрывать трофеи

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
   286 / 797
01 октября в 17:29
ЭЭээх. мне бы так разрываться. между Парижем и Миланом. Да я готов даже в добавок между Лондоном и этими 2-мя городами разрываться))
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   70 / 797
01 октября в 15:36
Милан и Париж это дома высокой моды,чего она стонет? Может шейхи её в гарем не взяли?
Nazi
Nazi
   547 / 797
01 октября в 15:07
Вряд ли эта стерва знает что такое жить хуже.. Мерзкая учка.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   477 / 797
01 октября в 14:04
икарди давно пора было бросить миланскую гниль. мерзко даже свмотреть на футболку интера.
Eddja
Eddja
   53 / 797
01 октября в 14:03
Нару в ПСЖ сходу послали и сказали больше не приходить.
Соломон Давидович
Соломон Давидович
   109 / 797
01 октября в 13:55
Икарди - умница, пошел на повышение.
Don trambon
Don trambon
   266 / 797
01 октября в 12:28
Многие тут(на сайте пишут) к некоторым постам - а при чём тут футбол.

Но тут действительно, какое имеет отношение к футболу как изменилась жизнь этой 78овки?!?!

Про нее новостей больше чем про Икарди.
cska plus
cska plus
   2 / 797
01 октября в 12:27
Нам бы её заботы.
cska plus
cska plus
   2 / 797
01 октября в 12:27
Ахахах! Во стрекоза.
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