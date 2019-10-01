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Мариу: «„Локомотиву“ по силам обеспечить себе евровесну»

01 октября 2019, 19:01
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико». 

Прошлая встреча с „Байером“? Это была суперигра! Было сложно, но мы собрались, стали единым целым на поле и грамотно использовали свои сильные стороны. Счастлив, что начали свое выступление в Лиге чемпионов именно так. Повторим ли успех с «Атлетико»? Сделаем всё возможное! Уверен, что «Локомотиву» по силам обеспечить себе евровесну.

Ранее по поводу предстоящей игры высказался экс-нападающий «Локо» Одемвингие

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   146 / 797
01 октября в 20:37
Надо стараться и надеюсь ЛОКОМОТИВ буде в Евро турах.
-Хостинский-
-Хостинский-
   220 / 797
01 октября в 20:12
Ну ну.
viv
viv
   56 / 797
01 октября в 19:42
Не говори гоп пока не перепрыгнешь..в прошлом сезоне в ЛЧ то же была группа не сложная...а набрали всего 3 очка.
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
01 октября в 19:23
Лига Европы вполне достижима
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