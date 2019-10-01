Мариу: «„Локомотиву“ по силам обеспечить себе евровесну»

Полузащитник «Локомотива» поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

Прошлая встреча с „Байером“? Это была суперигра! Было сложно, но мы собрались, стали единым целым на поле и грамотно использовали свои сильные стороны. Счастлив, что начали свое выступление в Лиге чемпионов именно так. Повторим ли успех с «Атлетико»? Сделаем всё возможное! Уверен, что «Локомотиву» по силам обеспечить себе евровесну.