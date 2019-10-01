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Мане: «С уважением относимся к „Зальцбургу“»

01 октября 2019, 19:22
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 3Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов.

В составе «Зальцбурга» есть сильные футболисты, и нам важно быть осторожными. Думаю, у соперника сильная команда, которая жаждет стать еще сильнее. Превосходные футболисты. В Австрии сильный чемпионат. Я начал в этой команде и многому там научился. Это по-настоящему сильный клуб, который добивается успеха. «Зальцбург» занимает первое место в группе, и к завтрашнему матчу мы подойдем с уважением к сопернику.

Ранее мыслями о предстоящей игре поделился наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
   187 / 797
02 октября в 18:30
еще один интересный факт: за девять туров своего чемпа австрийцы забили 40!!! и пропустили 9 мячей! понимаю, что в австрии не топ чемп, но осторожным надо быть, плюс Генку 6 закатили
ДСА
ДСА
   180 / 797
01 октября в 20:25
Возможен сюрприз.
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