Мане: «С уважением относимся к „Зальцбургу“»

Нападающий «Ливерпуля» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов.

В составе «Зальцбурга» есть сильные футболисты, и нам важно быть осторожными. Думаю, у соперника сильная команда, которая жаждет стать еще сильнее. Превосходные футболисты. В Австрии сильный чемпионат. Я начал в этой команде и многому там научился. Это по-настоящему сильный клуб, который добивается успеха. «Зальцбург» занимает первое место в группе, и к завтрашнему матчу мы подойдем с уважением к сопернику.