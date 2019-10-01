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Клопп: «„Зальцбург“ - крепкая команда, у них полно талантливой молодежи»

01 октября 2019, 19:18
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 3Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов.

«Зальцбург» - крепкая команда, в которой полно талантливой молодежи. Участие в Лиге чемпионов вселяет в нее силу и задор. Это действительно сильный соперник с высокой организацией игры.

«Зальцбург» удивит многих. Эта команда заточена под то, чтобы таить сюрпризы для соперников, но если кто и знает, как действует эта команда, то это, наверное, я.

В 1-м туре «Ливерпуль» уступил «Наполи».

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