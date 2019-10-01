Клопп: «„Зальцбург“ - крепкая команда, у них полно талантливой молодежи»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов.

«Зальцбург» - крепкая команда, в которой полно талантливой молодежи. Участие в Лиге чемпионов вселяет в нее силу и задор. Это действительно сильный соперник с высокой организацией игры.

«Зальцбург» удивит многих. Эта команда заточена под то, чтобы таить сюрпризы для соперников, но если кто и знает, как действует эта команда, то это, наверное, я.