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Нигматуллин раскритиковал Гильерме

02 октября 2019, 13:47

Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин раскритиковал голкипера «Локомотива» Гильерме, который заявил, что основной задачей команды в Лиге чемпионов является борьба за третье место в группе.

Мне не понравился настрой Гильерме на борьбу за третье место с «Байером». Это подразумевает собой внутреннюю неготовность на борьбу в матчах с «Атлетико» и «Ювентусом». Мы понимаем, что будет непросто, но нужно ставить самые максимальные задачи. Думаю, Юрий Павлович скорректирует слова Гильерме в приватной беседе. Я не согласен с настроем капитана «Локомотива».

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Союзник противников
Союзник противников
   74 / 797
02 октября в 20:07
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
       158 / 797
    02 октября в 19:20
    Руслану поменьше курить). В облака уносит, знаете ли.
    kastites
    kastites
       193 / 797
    02 октября в 15:19
    Что один ,что второй это вообще не вратари
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       111 / 797
    02 октября в 15:04
    Никому не нужный пафос от замечательного в прошлом вратаря.
    Союзник противников
    Союзник противников
       74 / 797
    02 октября в 14:23
    Можно подумать,что Гильерме обязан забивать голы.Вчера счёт мог быть 0-4,но он пару раз спасал,а где два гола(лучше-три) от всего могучего блока нападения???
    ДАША Д
    ДАША Д
       186 / 797
    02 октября в 14:00
    Гильерме все оценивает адекватно.
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