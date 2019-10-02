Нигматуллин раскритиковал Гильерме

Бывший российский футболист раскритиковал голкипера «Локомотива» Гильерме, который заявил, что основной задачей команды в Лиге чемпионов является борьба за третье место в группе.

Мне не понравился настрой Гильерме на борьбу за третье место с «Байером». Это подразумевает собой внутреннюю неготовность на борьбу в матчах с «Атлетико» и «Ювентусом». Мы понимаем, что будет непросто, но нужно ставить самые максимальные задачи. Думаю, Юрий Павлович скорректирует слова Гильерме в приватной беседе. Я не согласен с настроем капитана «Локомотива».