Адиев рассказал, почему он решил стать помощником Шалимова

Тренер «Ахмата» рассказал о том, почему он принял решение стать помощником Игоря Шалимова.

Мой родной клуб «Ахмат» сегодня оказался в непростом положении. Как только я узнал, что могу быть чем-то полезен команде, я не раздумывая согласился. В такие моменты нужно отбросить личные амбиции и сделать всё, чтобы помочь клубу. Неважно в какой роли.

Нам предстоит много работы и уже сейчас мы с головой погрузились в неё. Уверен, что объединив усилия, мы исправим ситуацию и не только поднимемся вверх по турнирной таблице, но и вернём болельщиков на трибуны.

За сегодняшний день я услышал и прочитал множество сообщений со словами поддержки. Такое доверие, безусловно, мне очень приятно, но я четко отдаю себе отчёт, что на сегодняшний день это только аванс. Теперь нам предстоит много трудиться и доказывать свою состоятельность.

Я очень рад снова оказаться дома и заниматься любимым делом. Могу твёрдо сказать, что приложу максимум своих усилий и способностей, чтобы быть полезным команде. Уверен, что Игорь Михайлович также сделает всё возможное, чтобы оправдать доверие руководства клуба и республики. Вам остаётся только быть рядом и поддержать родную команду.

Вместе мы сильнее!