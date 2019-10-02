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Адиев рассказал, почему он решил стать помощником Шалимова

02 октября 2019, 09:06

Тренер «Ахмата» Магомед Адиев рассказал о том, почему он принял решение стать помощником Игоря Шалимова.

Мой родной клуб «Ахмат» сегодня оказался в непростом положении. Как только я узнал, что могу быть чем-то полезен команде, я не раздумывая согласился. В такие моменты нужно отбросить личные амбиции и сделать всё, чтобы помочь клубу. Неважно в какой роли.

Нам предстоит много работы и уже сейчас мы с головой погрузились в неё. Уверен, что объединив усилия, мы исправим ситуацию и не только поднимемся вверх по турнирной таблице, но и вернём болельщиков на трибуны.
За сегодняшний день я услышал и прочитал множество сообщений со словами поддержки. Такое доверие, безусловно, мне очень приятно, но я четко отдаю себе отчёт, что на сегодняшний день это только аванс. Теперь нам предстоит много трудиться и доказывать свою состоятельность.

Я очень рад снова оказаться дома и заниматься любимым делом. Могу твёрдо сказать, что приложу максимум своих усилий и способностей, чтобы быть полезным команде. Уверен, что Игорь Михайлович также сделает всё возможное, чтобы оправдать доверие руководства клуба и республики. Вам остаётся только быть рядом и поддержать родную команду.

Вместе мы сильнее!

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Роман Романов
Роман Романов
02 октября в 17:52
Зимой писателя уволят - станешь главным.
Bolshoy
Bolshoy
02 октября в 12:36
" Уверен, что Игорь Михайлович сделает все возможное..." В свое время он уже сделал все возможное, что бы сборная провалила ЧМ по футболу и ушел из жизни Садырин...Имя ему "... Василий Алибабаевич - не хороший человек, батарею мне на ногу уронил...57! " Фильм " Джентельмены удачи". Боюсь заблокируют ...
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 10:54
Должно быть наоборот шалимов в помошниках Адиева.
Союзник противников
Союзник противников
   74 / 797
02 октября в 10:36
Кушать хотел.
mihaluch
mihaluch
   103 / 797
02 октября в 09:55
Шалимов навряд ли поднимет этот "Ахмат".
Illuha
Illuha
02 октября в 09:42
Адиева просто никуда не берут, зачем придумывать сказки.
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
02 октября в 09:19
Удачи .
beefs
beefs
   225 / 797
02 октября в 09:12
Вугоняй Шалимова и рули сам...
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