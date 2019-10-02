Бубнов: «Результат матча с „Атлетико“ ожидаем»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры «Локомотива» в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).

Результат матча ожидаем. «Атлетико» победил не с таким крупным счётом и не с такой очевидной игрой, как в прошлом году, но играл более организованно. Счёт такой, какой он есть. Матч подтвердил, что «Атлетико», конечно, сильнее на сегодняшний день.

«Локомотив» сыграл примерно в том же ключе, как и с «Зенитом». Только «Атлетико» выше уровнем и за счёт класса переиграл «Локомотив».

Мне кажется, Гжегош Крыховяк выделяется в этом составе. А Жоау Мариу показал ещё не весь свой потенциал. Он должен прибавлять.

В принципе «Локомотив» мог сегодня сыграть лучше, чем получилось. Но «Атлетико» не позволил это сделать. Соперник хорошо прессинговал, держал зоны и создал больше опасных моментов.