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Бубнов: «Результат матча с „Атлетико“ ожидаем»

02 октября 2019, 04:51
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры «Локомотива» в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).

Результат матча ожидаем. «Атлетико» победил не с таким крупным счётом и не с такой очевидной игрой, как в прошлом году, но играл более организованно. Счёт такой, какой он есть. Матч подтвердил, что «Атлетико», конечно, сильнее на сегодняшний день.

«Локомотив» сыграл примерно в том же ключе, как и с «Зенитом». Только «Атлетико» выше уровнем и за счёт класса переиграл «Локомотив».

Мне кажется, Гжегош Крыховяк выделяется в этом составе. А Жоау Мариу показал ещё не весь свой потенциал. Он должен прибавлять.

В принципе «Локомотив» мог сегодня сыграть лучше, чем получилось. Но «Атлетико» не позволил это сделать. Соперник хорошо прессинговал, держал зоны и создал больше опасных моментов.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответил kastites
   377 / 797
02 октября в 17:27
Коме ЦСКА ,все московские клубы это сплошной позор
Лудогорец и Плзнень подтверждают,))
Палыч82
Палыч82 ответил mihaluch
   377 / 797
02 октября в 17:26
Даже Сёмину не поднять Локомоив до уровня Атлетико.
Более того, даже Симеоне не сможет этого,)
773sergeytank
773sergeytank ответил viv
   36 / 797
02 октября в 12:18
Да хоть Марселя, нельзя участвовать российским клубам в ЕК. Кроме позоров и всяких рекордов ничем не прославятся.
bacek15
bacek15
   546 / 797
02 октября в 12:10
Крыховяк конечно глыбища! А Феде надо прибавлять, ибо на фоне Гжегоша он несколько теряется.
viv
viv ответил 773sergeytank
   56 / 797
02 октября в 12:01
А может Браги.....
773sergeytank
773sergeytank ответил viv
   36 / 797
02 октября в 11:30
Просто Лудогорца на Локо нет))
viv
viv
   56 / 797
02 октября в 10:36
Ожидаемо...но главное не опозорились 0:7...
kastites
kastites
   193 / 797
02 октября в 10:30
Коме ЦСКА ,все московские клубы это сплошной позор
инштандзетцунг
инштандзетцунг
   649 / 797
02 октября в 10:22
Диего на классе
Cremen
Cremen
02 октября в 10:03
Открыл Америку.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   227 / 797
02 октября в 07:55
Предсказуемо.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   158 / 797
02 октября в 07:25
Выше головы не прыгнешь, если ты, конечно, не прыгун в высоту или с шестом). Уровень для рфпл и Байера сойдёт. ЛОКО ВПЕРЁД!!! Можно за попадание в ЛЕ побороться.
mihaluch
mihaluch
   103 / 797
02 октября в 06:40
Даже Сёмину не поднять Локомоив до уровня Атлетико.
ABir
ABir
   206 / 797
02 октября в 06:07
Атлетико - это совсем другой уровень
Illuha
Illuha
02 октября в 05:23
Ожидали более крупноо счета.
Colchoneros
Colchoneros
   91 / 797
02 октября в 05:03
Естественно!
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