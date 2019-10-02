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Нигматуллин: «Можно сказать, что Симеоне переиграл Сёмина»

02 октября 2019, 13:40
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин прокомментировал итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» - «Атлетико».

Счёт мачта с «Атлетико» по игре, «Локомотив» мог даже больше пропустить. По большому счёту у них не было шансов. Был момент с сейвом Облака, но команду упрекнуть не в чем, «Атлетико» демонстрировал очень высокий уровень.

Болельщики сравнивали сейвы Облака с моими? Это очень приятно, но я бы не стал их сравнивать, у Облака была в какой-то степени удача, он выбрал угол и начал делать движение, может себе это позволить. Я же никогда не гадал, полагался на реакцию. Победителей не судят, всё выглядело очень эффектно. А сейв был, конечно, 80-го левела, как сейчас говорит молодёжь.

«Локомотив» играл в свою силу, учитывая определённые кадровые проблемы. «Атлетико» тактически очень силён за счёт своего тренера, подбора игроков. Фактически можно сказать, что Симеоне переиграл Сёмина.

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Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   259 / 797
02 октября в 21:43
Некорректно сравнивать тренеров в таких ситуациях. Дай Сёмину Атлетико, а Симеоне Локомотив - итог был бы тем же.
beefs
beefs
   225 / 797
02 октября в 16:02
Согласен, это не наш уровень!
Союзник противников
Союзник противников
   74 / 797
02 октября в 15:21
Никто никаких тренерских сюрпризов в этом матче друг-другу(и нам) не явил.В эти часы "Атлетико" был сильнее,вот и всё.
League1
League1
   35 / 797
02 октября в 15:21
Просто в Атлетике играют более классные футболисты.
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
02 октября в 14:26
Атлетико сильнее Локомотива . Вот и всё .
GooSe25
GooSe25
   244 / 797
02 октября в 14:18
Спасибо кеп! Просто Атлетико сильнее нас, это было отчётливо видно с трибуны. Организованнее, быстрее. Чего стоит высокий прессинг и отдельный подбор игроков. Хорошо, что ещё достойно боролись и не влетели 7:0, 5:1 и тд..
Rheinfall
Rheinfall
   153 / 797
02 октября в 14:01
абсолютно разные калибры команд
STVA 1
STVA 1
   96 / 797
02 октября в 13:43
Просто матрасы сильнее Локо.
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