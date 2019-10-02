Жоау Мариу: «С таким соперником ты дорого платишь за ошибки»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:2) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
— Думаю, результат закономерен, учитывая, против какого клуба мы играли. Если ты совершаешь ошибки в матчах с таким соперником, дорого платишь.
— У Смолова не очень получилась игра сегодня...
— Мы все старались, вся команда. Если проигрываешь, не приходится говорить об индивидуальных выступлениях. Жаль, что у нас не получилось.
— Если сравнить «Байер» и «Атлетико», это команды разного уровня?
— Да, совершенно разные команды. «Атлетико» – это суперкоманда, которая привыкла выступать в Лиге чемпионов. Против неё очень трудно играть.
— Поняли, за что получили жёлтую карточку?
— Нет, не понял! Нужно смотреть повторы.