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Жоау Мариу: «С таким соперником ты дорого платишь за ошибки»

02 октября 2019, 02:01
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Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:2) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

— Думаю, результат закономерен, учитывая, против какого клуба мы играли. Если ты совершаешь ошибки в матчах с таким соперником, дорого платишь.

— У Смолова не очень получилась игра сегодня...

— Мы все старались, вся команда. Если проигрываешь, не приходится говорить об индивидуальных выступлениях. Жаль, что у нас не получилось.

— Если сравнить «Байер» и «Атлетико», это команды разного уровня?

— Да, совершенно разные команды. «Атлетико» – это суперкоманда, которая привыкла выступать в Лиге чемпионов. Против неё очень трудно играть.

— Поняли, за что получили жёлтую карточку?

— Нет, не понял! Нужно смотреть повторы.

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Kuvkil
Kuvkil
02 октября в 12:53
Мариу ещё прибавлять надо
galem72
galem72
   66 / 797
02 октября в 10:06
О каких ошибках идёт речь? С таким соперником, как Матрас, такие клубы, как Локо, обычно проигрывают. И ошибки эти — следствие мастерства гостей, а не наоборот!
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