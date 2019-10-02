Идову: «Судья ошибся, отдав мяч „Атлетико“. С этого аута мы и пропустили»

Защитник «Локомотива» в эфире «Матч ТВ» прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главным было сразу войти в игру, втянуться. Первый пас отдал своему, поэтому было нормально. Плюс опытные партнёры сразу подсказали, где находиться, как действовать. В принципе, в этом плане было всё хорошо. Обидно, что вышли на второй тайм и сразу пропустили. Это испортило план игры, рисунок. После этого было тяжеловато.

Все понимали, что на второй тайм они выйдут агрессивно. Как раз хотели в первые 5-10 минут взять игру под свой контроль, успокоить их чуть-чуть, но получился вот такой момент. Вроде мелочь, но случилась судейская ошибка. Аут был наш, а мяч отдали им по ошибке. Как раз с этого аута пропустили. Да, судья ошибся, но нам надо было сконцентрированнее отнестись к этому моменту. Пропустили после аута и после углового, когда всеми силами пошли вперёд. У «Атлетико» контратаки – это смертельное оружие.