ГлавнаяНовости

Идову: «Судья ошибся, отдав мяч „Атлетико“. С этого аута мы и пропустили»

02 октября 2019, 02:11
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Защитник «Локомотива» Брайан Идову в эфире «Матч ТВ» прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главным было сразу войти в игру, втянуться. Первый пас отдал своему, поэтому было нормально. Плюс опытные партнёры сразу подсказали, где находиться, как действовать. В принципе, в этом плане было всё хорошо. Обидно, что вышли на второй тайм и сразу пропустили. Это испортило план игры, рисунок. После этого было тяжеловато.

Все понимали, что на второй тайм они выйдут агрессивно. Как раз хотели в первые 5-10 минут взять игру под свой контроль, успокоить их чуть-чуть, но получился вот такой момент. Вроде мелочь, но случилась судейская ошибка. Аут был наш, а мяч отдали им по ошибке. Как раз с этого аута пропустили. Да, судья ошибся, но нам надо было сконцентрированнее отнестись к этому моменту. Пропустили после аута и после углового, когда всеми силами пошли вперёд. У «Атлетико» контратаки – это смертельное оружие.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Билялетдинов: «Уважаю Гильерме, но за сборную должны играть россияне»
Сегодня, 00:48 Комментарии18
«Торпедо» примет решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона
Сегодня, 00:44 Комментарии8
Дмитрий Черышев: «Сборная России должна выйти на Евро с первого места»
Вчера, 23:32 Комментарии5
Новиков: «Матч с „Пюником“ показал, что команда готова играть в футбол»
Вчера, 23:27 Комментарии2
Боярский: «Мы завоевали уважение европейцев»
Вчера, 23:01 Комментарии13
Игнатьев: «Хотел бы, чтобы наши игроки уезжали в лучшие европейские клубы»
Вчера, 22:44 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 12:30
вот если бы не судья ...
galem72
galem72
   66 / 797
02 октября в 10:07
Блин, так во всём виноват судья? А так бы да, железяки растоптали топарей из Испании. ))
cadmiy
cadmiy
02 октября в 09:52
Как только не сказал, что чуть-чуть не выиграли.
grazie100
grazie100
   698 / 797
02 октября в 08:58
Посмотрите игру ещё раз. Это вам не наш чемпионат, когда судья может не поставить явный пенальти, потому, что был в начале матч.Они на голову, как команда выше по организации игры и причём тут аут.Локомотив играл для себя очень неплохо, но не мог он выиграть у такого Атлетико.
Adonius
Adonius
02 октября в 05:29
Сколько Идову отдавал мячей Атлетико и не сосчитать.
Colchoneros
Colchoneros ответил Заратустра
   92 / 797
02 октября в 04:52
Да, матрасы ошибок не прощают.
5+😁
Заратустра
Заратустра
   29 / 797
02 октября в 04:33
Да, матрасы ошибок не прощают.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100