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Матвеев: «Игры с топовыми соперниками всегда выжимают нас до конца»

02 октября 2019, 14:26
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев накануне матча группового этапа Лиги Европы против «Хетафе» признал, что его команда столкнулась с чередой неудачных травм. 

Мы находимся в таком графике, что менять ничего не приходится. Мы в основном занимаемся восстановлением. Последствием такого сложного графика, наверное, являются травмы. Очень много перелётов и матчей. Игры с топовыми соперниками всегда выжимают нас до конца. Травмы — это часть игры, часть жизни футболиста.

Сложно выделить какого-то одного игрока у «Хетафе», мне бы хотелось отметить в целом всю команду. Это клуб, который борется за каждый мяч и часто много фолит. «Хетафе» — сложная команда, поэтому завтра будет трудная игра.

Когда из состава выпадают основные игроки, команде порой тяжело держать прежний уровень. Мы провели не лучшие матчи в последнее время, но мы постараемся завтра исправить это и показать нашим болельщикам хорошую игру.

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