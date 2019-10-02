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Матвеев: «Мы много пропускаем, но постараемся это исправить»

02 октября 2019, 14:08
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал о подготовке к матчу группового этапа Лиги Европы против «Хетафе».

Как себя чувствует Спайич? Урош тренировался, и мы надеемся, что он сможет принять участие в игре. Но это будет понятно позже. По остальным ребятам ждем. Ключевые футболисты выпали на долгий срок, и это влияет на наш стиль игры.

Мы не будем отходить от своего плана. Да, мы пропустили много в последних матчах, но постараемся это исправить. Матч с «Арсеналом» показал, что мы на правильном пути. Мы понимаем, как «Хетафе» играет. Важна борьба за мяч и подбор. Кто будет владеть мячом, тот и победит.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший
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02 октября в 14:25
Далеко не всегда побеждает тот, кто владеет мячом. Игра с ЦСКА это показала. Просел быки с обороной в этом году
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