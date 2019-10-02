Матвеев: «Мы много пропускаем, но постараемся это исправить»

Главный тренер «Краснодара» рассказал о подготовке к матчу группового этапа Лиги Европы против «Хетафе».

Как себя чувствует Спайич? Урош тренировался, и мы надеемся, что он сможет принять участие в игре. Но это будет понятно позже. По остальным ребятам ждем. Ключевые футболисты выпали на долгий срок, и это влияет на наш стиль игры.

Мы не будем отходить от своего плана. Да, мы пропустили много в последних матчах, но постараемся это исправить. Матч с «Арсеналом» показал, что мы на правильном пути. Мы понимаем, как «Хетафе» играет. Важна борьба за мяч и подбор. Кто будет владеть мячом, тот и победит.