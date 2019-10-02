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Ганчаренко: «Беспокойства от „Эспаньола“ нет»

02 октября 2019, 14:35
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал предстоящий матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».

Беспокойства от «Эспаньола» нет. Игра будет отличаться от игр в чемпионате, но и у испанцев она будет отличаться, потому что это будет не тот футбол, к которому они привыкли к Испании. Мы не должны думать о том, что у соперника что-то идёт не так, не должны смотреть на их результаты. Все их последние матчи были равными, мы не должны заблуждаться, должны смотреть на игру, а не на результат.

Год назад мы обыграли «Реал»? Ох, как давно это было, столько матчей прошло. По сравнению с матчем против «Реала» год назад мы стали опытнее, стали лучше дожимать матчи, где имеем преимущество, стали лучше проводить концовки. Возможно, что-то, что было в старой версии ЦСКА, ещё не просматривается. Но стало больше коммуникации внутри команды, коллектив стал более сплочённым.

Гогуа готов, но заявка ограничена до 18 человек, посмотрим, кого включить. Это к вопросу о том, что нам не хватает состава. У нас даже конкуренция за то, чтобы попасть в заявку. Надеемся, Щенников и Набакин вернутся после паузы на сборные и помогут нам.

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Все комментарии
BenderBender
BenderBender ответил Дед за ЦСКА
   128 / 797
02 октября в 20:13
Я не жду ничего от спама. Вообще от рпл ничего не жду. Но особенно ничего не жду от коней после 5-1
BenderBender
BenderBender ответил RamonCSKA
   128 / 797
02 октября в 20:12
Странные вы, кони. Если кого-то от вашей игры тошнит, то он обязательно мясной?)))
BenderBender
BenderBender ответил Армейская душа
   128 / 797
02 октября в 20:10
А при чем тут брага? Меня спам не интересует. Если бы интересовал, пересмотрел бы дерби, где кони и 5 могли получить. Как с лудогорцем.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил SHMEL
02 октября в 19:49
Надеюсь что мы пропустили все свои мячи в матче с Лудогорцем.
Да нет ,ещё не все !!! )))))))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил RamonCSKA
02 октября в 19:49
ну да 1 матч показатель пои всех кадровых проблемах выпавших на тот матч, а спартаку и правда лучше 6 место по умолчанию занимать и никуда не ездить сливать очки коэф нашего чемпа
А кому эти ваши коэффициенты нужны ? Арсеналу тульскому ,Уфе , Краснодару ? Да и вам они до лампочки ! Вот деньжат дармовых за попадание в Лигу урвать - это да ! А про коэффициенты разные бабушкам на улице будете рассказывать ! )))))
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Алексей Коротеев
   157 / 797
02 октября в 19:26
ну да 1 матч показатель пои всех кадровых проблемах выпавших на тот матч, а спартаку и правда лучше 6 место по умолчанию занимать и никуда не ездить сливать очки коэф нашего чемпа
SHMEL
SHMEL ответил Алексей Коротеев
   129 / 797
02 октября в 18:46
Чем так играть как вы ,так лучше вообще не играть ! )))
Кто бы вам еще позволил играть в еврокубках,не доросли ещё.Пищевику только на кожанный мяч играть с мальчиками и то не факт,что справятся.
SHMEL
SHMEL
   129 / 797
02 октября в 18:43
Надеюсь что мы пропустили все свои мячи в матче с Лудогорцем.
Роман Романов
Роман Романов
02 октября в 18:06
Завтра победы ЦСКА
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил RamonCSKA
02 октября в 18:03
а в какой группе спартак играет? что то не найду ни в лч ни в ле
Чем так играть как вы ,так лучше вообще не играть ! )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Армейская душа
02 октября в 18:00
Наде не проваливать начало второго тайма
Вам и в первом успеют закатать ! )))))))))))))
Армейская душа
Армейская душа ответил cska plus
   98 / 797
02 октября в 17:53
Никакого беспокойства не должно быть, надо настраивать ребят играть во втором тайме.
Наде не проваливать начало второго тайма
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 17:44
Я тащусь от присутствия хрющек на ветке, они в РПЛ уже во второй десятке а про еврокубки стесняюсь говорить.
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 17:41
Никакого беспокойства не должно быть, надо настраивать ребят играть во втором тайме.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   227 / 797
02 октября в 17:20
Удачи!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   58 / 797
02 октября в 16:39
Ждем красивой игры и победы.
Удачи вам.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил BenderBender
   58 / 797
02 октября в 16:38
Ждём очередного позора
Жди от СпаМа в 2025 году))))))
viv
viv
   56 / 797
02 октября в 16:35
И Реал не волновал.....хотя чемпион ЛЧ был....
RussianMango
RussianMango
   120 / 797
02 октября в 15:56
Ганчар пюре объелся? Концовки лучше проводит? Хорошо Лудогорец дожали, Игорян устал мячики выкатывать. А в общем, конечно победы коням над испанами.
инштандзетцунг
инштандзетцунг
   649 / 797
02 октября в 15:37
18-я команда Примеры тем более не беспокоится
VIPded
VIPded
   34 / 797
02 октября в 15:37
Удачи ЦСКА!!!
RamonCSKA
RamonCSKA ответил BenderBender
   157 / 797
02 октября в 15:28
а в какой группе спартак играет? что то не найду ни в лч ни в ле
Footbolista
Footbolista
   3 / 797
02 октября в 15:23
Ихорян спокоен...пятерик ждет...
pam06
pam06
   37 / 797
02 октября в 15:16
О том что стали лучше - не говорить нужно, а доказывать на поле игрой. Хорошо когда нет страха перед соперником, но лучше доказать это игрой. Удачи армейцам!
Армейская душа
Армейская душа ответил За адекватность
   98 / 797
02 октября в 15:08
"мы стали опытнее, стали лучше дожимать матчи, где имеем преимущество, стали лучше проводить концовки." Вы уже в Разграде "Лудогорец" дожали, имея после первого тайма преимущество в один мяч. Поэтому лучше поменьше давать интервью, а больше готовится и настраивать команду. Как в свое время сказал Герой Советского Союза В.Г. Клочков "отступать некуда, позади Москва." ИМХО.
Когда вопрос задают о готовности к матчу - надо уходить от ответа или сразу посылать? Гуру, посоветуйте!
За адекватность
За адекватность
   28 / 797
02 октября в 15:02
"мы стали опытнее, стали лучше дожимать матчи, где имеем преимущество, стали лучше проводить концовки." Вы уже в Разграде "Лудогорец" дожали, имея после первого тайма преимущество в один мяч. Поэтому лучше поменьше давать интервью, а больше готовится и настраивать команду. Как в свое время сказал Герой Советского Союза В.Г. Клочков "отступать некуда, позади Москва." ИМХО.
Армейская душа
Армейская душа ответил BenderBender
   98 / 797
02 октября в 14:57
Ждём очередного позора
Зачем ждать? Пересмотри матчи с Брагой
Майкл59ru
Майкл59ru
   719 / 797
02 октября в 14:52
Главное постараться больше не позорится,хотя бы на домашних играх.
BenderBender
BenderBender
   128 / 797
02 октября в 14:48
Ждём очередного позора
ДСА
ДСА
   180 / 797
02 октября в 14:46
1-0 и достаточно.
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