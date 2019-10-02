Ганчаренко: «Беспокойства от „Эспаньола“ нет»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал предстоящий матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».

Беспокойства от «Эспаньола» нет. Игра будет отличаться от игр в чемпионате, но и у испанцев она будет отличаться, потому что это будет не тот футбол, к которому они привыкли к Испании. Мы не должны думать о том, что у соперника что-то идёт не так, не должны смотреть на их результаты. Все их последние матчи были равными, мы не должны заблуждаться, должны смотреть на игру, а не на результат.

Год назад мы обыграли «Реал»? Ох, как давно это было, столько матчей прошло. По сравнению с матчем против «Реала» год назад мы стали опытнее, стали лучше дожимать матчи, где имеем преимущество, стали лучше проводить концовки. Возможно, что-то, что было в старой версии ЦСКА , ещё не просматривается. Но стало больше коммуникации внутри команды, коллектив стал более сплочённым.

Гогуа готов, но заявка ограничена до 18 человек, посмотрим, кого включить. Это к вопросу о том, что нам не хватает состава. У нас даже конкуренция за то, чтобы попасть в заявку. Надеемся, Щенников и Набакин вернутся после паузы на сборные и помогут нам.