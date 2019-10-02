«Зенит» получил штраф на 150 тыс. рублей после матча с «Локомотивом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о дисциплинарных наказаниях для клубов по итогам 11-го тура РПЛ .

«Тамбов» — «Крылья Советов». «Тамбов» оштрафован на 100 тысяч рублей за семь желтых карточек.

«Локомотив» — «Зенит». КДК РФС оштрафовал главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина на 30 тысяч рублей за покидание пределов технической зоны. «Локомотив» за скандирование нецензурных кричалок оштрафован на 40 тысяч рублей, «Зенит» — на 60 тысяч. За использование пиротехники болельщиками «Зенит» оштрафован на 90 тысяч рублей.

«Сочи» — Ахмат». «Сочи» оштрафован на 120 тысяч рублей за выбежавшего болельщика и необеспечение безопасности.

«Урал» — ЦСКА . ЦСКА оштрафован на 10 тысяч рублей за взрыв одной петарды.

«Рубин» — «Уфа». «Рубин» оштрафован на 10 тысяч рублей за скандирование фанатами ненормативной лексики в адрес соперника. «Уфа» оштрафована на 20 тысяч рублей за скандирование ненормативной лексики в адрес казанцев.