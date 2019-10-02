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«Зенит» получил штраф на 150 тыс. рублей после матча с «Локомотивом»

02 октября 2019, 16:02

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о дисциплинарных наказаниях для клубов по итогам 11-го тура РПЛ.

«Тамбов» — «Крылья Советов». «Тамбов» оштрафован на 100 тысяч рублей за семь желтых карточек.

«Локомотив» — «Зенит». КДК РФС оштрафовал главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина на 30 тысяч рублей за покидание пределов технической зоны. «Локомотив» за скандирование нецензурных кричалок оштрафован на 40 тысяч рублей, «Зенит» — на 60 тысяч. За использование пиротехники болельщиками «Зенит» оштрафован на 90 тысяч рублей.

«Сочи» — Ахмат». «Сочи» оштрафован на 120 тысяч рублей за выбежавшего болельщика и необеспечение безопасности.

«Урал» — ЦСКА. ЦСКА оштрафован на 10 тысяч рублей за взрыв одной петарды.

«Рубин» — «Уфа». «Рубин» оштрафован на 10 тысяч рублей за скандирование фанатами ненормативной лексики в адрес соперника. «Уфа» оштрафована на 20 тысяч рублей за скандирование ненормативной лексики в адрес казанцев.

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Сп62
Сп62 ответил Jeck Denielse
   59 / 797
02 октября в 20:09
Может, КДК.
bacek15
bacek15
   546 / 797
02 октября в 17:15
По всей стране только КДК борется с матершиной )))
тумба-юмба
тумба-юмба
   777 / 797
02 октября в 17:01
Чего так мало то бомжам.Минимум миллион штрафа душителям России.
zenitforfun
zenitforfun
   522 / 797
02 октября в 17:00
Семак, предотвращая конфликт своего помощника с судьями, просто попросил того не спорить с судьями, немножко в некорректной форме. Дисквалифицирован на 1 матч.
Смолов в прямом эфире на всю страну оскорбляет людей. Через слово мат. Ноль наказания.

Это все что нужно знать про двойные стандарты в РФС. И о работе Сухины у проводниц
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
02 октября в 16:37
"Локомотив» за скандирование нецензурных кричалок оштрафован на 40 тысяч рублей, «Зенит» — на 60 тысяч. "....??????

Существует какая то "шкала нецензурности" ???
Или чем нецензурней "нецензурщина" - тем выше штраф???
Или из уст жителей "культурной столицы" нецензурщина слышится в полтора раза похабней?????
Или тупо отталкиваются от бюджетов клубов...Вводя для всех разные расценки???
Кто нибудь может объяснить???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
02 октября в 16:28
Смолову за его слова погрозили пальчиком...
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
02 октября в 16:21
Надо признать, что в этот раз "надои" значительно сократились!!!
mangoх12
mangoх12
   17 / 797
02 октября в 16:20
на 10 тысяч рублей за взрыв одной петарды

считали чтоль ?
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