«Зенит» получил штраф на 150 тыс. рублей после матча с «Локомотивом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о дисциплинарных наказаниях для клубов по итогам 11-го тура РПЛ.
«Тамбов» — «Крылья Советов». «Тамбов» оштрафован на 100 тысяч рублей за семь желтых карточек.
«Локомотив» — «Зенит». КДК РФС оштрафовал главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина на 30 тысяч рублей за покидание пределов технической зоны. «Локомотив» за скандирование нецензурных кричалок оштрафован на 40 тысяч рублей, «Зенит» — на 60 тысяч. За использование пиротехники болельщиками «Зенит» оштрафован на 90 тысяч рублей.
«Сочи» — Ахмат». «Сочи» оштрафован на 120 тысяч рублей за выбежавшего болельщика и необеспечение безопасности.
«Урал» — ЦСКА. ЦСКА оштрафован на 10 тысяч рублей за взрыв одной петарды.
«Рубин» — «Уфа». «Рубин» оштрафован на 10 тысяч рублей за скандирование фанатами ненормативной лексики в адрес соперника. «Уфа» оштрафована на 20 тысяч рублей за скандирование ненормативной лексики в адрес казанцев.
Смолов в прямом эфире на всю страну оскорбляет людей. Через слово мат. Ноль наказания.
Это все что нужно знать про двойные стандарты в РФС. И о работе Сухины у проводниц
Смолов в прямом эфире на всю страну оскорбляет людей. Через слово мат. Ноль наказания.
Это все что нужно знать про двойные стандарты в РФС. И о работе Сухины у проводниц
Существует какая то "шкала нецензурности" ???
Или чем нецензурней "нецензурщина" - тем выше штраф???
Или из уст жителей "культурной столицы" нецензурщина слышится в полтора раза похабней?????
Или тупо отталкиваются от бюджетов клубов...Вводя для всех разные расценки???
Кто нибудь может объяснить???
Существует какая то "шкала нецензурности" ???
Или чем нецензурней "нецензурщина" - тем выше штраф???
Или из уст жителей "культурной столицы" нецензурщина слышится в полтора раза похабней?????
Или тупо отталкиваются от бюджетов клубов...Вводя для всех разные расценки???
Кто нибудь может объяснить???
считали чтоль ?
считали чтоль ?