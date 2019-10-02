А. Кержаков: «1:7 от „Бенфики“ - это очевидные реалии нашего футбола»

Главный тренер юношеской сборной России прокомментировал поражение молодежной команды «Зенита» в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА против «Бенфики» со счетом 1:7.

Разгромное поражение «Зенита» от «Бенфики» в Юношеской лиге УЕФА – очевидные реалии, которые у нас сейчас есть. Как сыграл основной «Краснодар» с «Базелем»? Очевидно, что на уровне академий «Бенфика» сильнее «Зенита» сейчас.

Поражение «Лиону» – также отображение нынешних реалий. Следя за юношеским футболом, вы можете оценить, как играют наши сборные против Франции, Португалии, Испании, Англии.

Как изменить ситуацию? Все закладывается в совсем раннем возрасте. Что сейчас говорить об этом? К сожалению, наверное, где-то есть пробелы в обучении. Все стало немножечко по-другому. Наверное, что-то нужно менять.