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А. Кержаков: «1:7 от „Бенфики“ - это очевидные реалии нашего футбола»

02 октября 2019, 20:08
Зенит (до 19)Логотип футбольный клуб Зенит (до 19)1 : 7Логотип футбольный клуб Бенфика (до 19) (Лиссабон)Бенфика (до 19)Матч завершен

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал поражение молодежной команды «Зенита» в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА против «Бенфики» со счетом 1:7.

Разгромное поражение «Зенита» от «Бенфики» в Юношеской лиге УЕФА – очевидные реалии, которые у нас сейчас есть. Как сыграл основной «Краснодар» с «Базелем»? Очевидно, что на уровне академий «Бенфика» сильнее «Зенита» сейчас.

Поражение «Лиону» – также отображение нынешних реалий. Следя за юношеским футболом, вы можете оценить, как играют наши сборные против Франции, Португалии, Испании, Англии.

Как изменить ситуацию? Все закладывается в совсем раннем возрасте. Что сейчас говорить об этом? К сожалению, наверное, где-то есть пробелы в обучении. Все стало немножечко по-другому. Наверное, что-то нужно менять.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   208 / 797
02 октября в 22:02
Показали наше место
VV V
VV V
02 октября в 21:38
Это реалии от "сумачечих" шальных государственных денег.....-зачем заниматься молодёжью, когда за общие государственные деньги страны можно купить почти любого футболиста на Планете ?
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил BAHbKA BCTAHbKA
   259 / 797
02 октября в 21:15
Почему Кержаков слово позор заменяет словом реалии? Все закладывается в раннем возрасте...ну конечно футбол то в России всего второй год, нще не успели воспитать футболистов. Вот клоун...
он прав, у Краснодара вот первый выпуск был, кто прошёл путь с 6 или 7 лет (точно не помню). И всего 4 игрока по сути: Игнатьев, Шапи, Сафонов и Уткин. Все кто были до них, не проходили полноценную подготовку с "пелёнок". Но школы Краснодара и Чертаново внушают сдержанный оптимизм в будущие годы.
Союзник противников
Союзник противников
   74 / 797
02 октября в 21:04
Это реалии Газпрома: Много трат и ноль на горА!
CSKA2012
CSKA2012
   358 / 797
02 октября в 20:45
Да у вас молодёжка дно просто ) они начинают раскрываться после выпуска )
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   179 / 797
02 октября в 20:44
Почему Кержаков слово позор заменяет словом реалии?

Все закладывается в раннем возрасте...ну конечно футбол то в России всего второй год, нще не успели воспитать футболистов.
Вот клоун...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Ruslik1982
   7 / 797
02 октября в 20:39
государству пофиг, и без футбола проблем хватает, а частник - какой дурак в РФ будет вкладывать в то что окупится может быть через 10 лет, когда во-первых почти у всех деньги наворованы, а во-вторых в стране беззаконие и к тебе через год могут прийти и все отобрать.
У нас в футболе бюджеты больше, чем в Бельгии, где выросла топ-сборная, куда еще больше вкладывать-то?
Ruslik1982
Ruslik1982
   217 / 797
02 октября в 20:35
государству пофиг, и без футбола проблем хватает, а частник - какой дурак в РФ будет вкладывать в то что окупится может быть через 10 лет, когда во-первых почти у всех деньги наворованы, а во-вторых в стране беззаконие и к тебе через год могут прийти и все отобрать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
02 октября в 20:31
Порту-Лиепая 4-2
Зенит-Бенфика 1-7

Неплохая реальность...
tuman960
tuman960
   333 / 797
02 октября в 20:29
Кержак ещё и тренер-ну полная беда!!Я думал,он как многие "эксперт"!!!
112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 20:15
работа с детьми налажена хорошо ... почти отлично
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