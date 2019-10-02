Зырянов: «1:7 от „Бенфики“? Мы просто забыли приехать на игру»

Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал разгромное поражение от «Бенфики» в матче Юношеской лиги УЕФА со счетом 1:7.
Разница в классе есть, не сказал бы, что она колоссальная, но она огромная. Я уже ребятам сказал, что это не их вина, нужно начинать с семилетнего возраста, там копать, как футболисты «Бенфики» готовятся, потому что в сегодняшнем матче мы проиграли во всех компонентах.
Это было видно невооруженным глазом, мы просто забыли приехать на игру, что команда, что тренер, я не смог повлиять на ребят ни по ходу матча, ни в перерыве. Мы не очень знали соперника, посмотрели всего один матч, видно было, что это быстрая и обученная команда.
Все голы мы забили сами себе практически, это не поддается логическому объяснению, но было видно, что ребята были немного испуганы, это из-за нехватки таких матчей в нашем молодежном первенстве, там просто нет таких соперников.
Я ребятам сказал, что мы сегодня были объективно слабее.
кто же честь страны будет защищать через лет 5
кто же честь страны будет защищать через лет 5
Пусть набираются опыта, чтобы не допускать такого на взрослом уровне. Тот же молодой Зенит слил Динамо 1:7, а потом команда с ребятами из того состава уже в адекватном возрасте взяли УЕФА и СК УЕФА, а то Динамо едва не слилось в ФНЛ)
Пусть набираются опыта, чтобы не допускать такого на взрослом уровне. Тот же молодой Зенит слил Динамо 1:7, а потом команда с ребятами из того состава уже в адекватном возрасте взяли УЕФА и СК УЕФА, а то Динамо едва не слилось в ФНЛ)
В Питере 3 матча в месяц , а в Москве 10 .
Чуток другие цифры .
В Питере 3 матча в месяц , а в Москве 10 .
Чуток другие цифры .