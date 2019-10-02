Зырянов: «1:7 от „Бенфики“? Мы просто забыли приехать на игру»

Старший тренер молодежной команды «Зенита» прокомментировал разгромное поражение от «Бенфики» в матче Юношеской лиги УЕФА со счетом 1:7.

Разница в классе есть, не сказал бы, что она колоссальная, но она огромная. Я уже ребятам сказал, что это не их вина, нужно начинать с семилетнего возраста, там копать, как футболисты «Бенфики» готовятся, потому что в сегодняшнем матче мы проиграли во всех компонентах.

Это было видно невооруженным глазом, мы просто забыли приехать на игру, что команда, что тренер, я не смог повлиять на ребят ни по ходу матча, ни в перерыве. Мы не очень знали соперника, посмотрели всего один матч, видно было, что это быстрая и обученная команда.

Все голы мы забили сами себе практически, это не поддается логическому объяснению, но было видно, что ребята были немного испуганы, это из-за нехватки таких матчей в нашем молодежном первенстве, там просто нет таких соперников.

Я ребятам сказал, что мы сегодня были объективно слабее.