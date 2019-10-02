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Зырянов: «1:7 от „Бенфики“? Мы просто забыли приехать на игру»

02 октября 2019, 18:30
Зенит (до 19)Логотип футбольный клуб Зенит (до 19)1 : 7Логотип футбольный клуб Бенфика (до 19) (Лиссабон)Бенфика (до 19)Матч завершен

Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал разгромное поражение от «Бенфики» в матче Юношеской лиги УЕФА со счетом 1:7.

Разница в классе есть, не сказал бы, что она колоссальная, но она огромная. Я уже ребятам сказал, что это не их вина, нужно начинать с семилетнего возраста, там копать, как футболисты «Бенфики» готовятся, потому что в сегодняшнем матче мы проиграли во всех компонентах.

Это было видно невооруженным глазом, мы просто забыли приехать на игру, что команда, что тренер, я не смог повлиять на ребят ни по ходу матча, ни в перерыве. Мы не очень знали соперника, посмотрели всего один матч, видно было, что это быстрая и обученная команда.

Все голы мы забили сами себе практически, это не поддается логическому объяснению, но было видно, что ребята были немного испуганы, это из-за нехватки таких матчей в нашем молодежном первенстве, там просто нет таких соперников.

Я ребятам сказал, что мы сегодня были объективно слабее.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответил mugik1973
   60 / 797
03 октября в 21:57
Я как ты в интернете сидеть целыми днями не могу. А так ты прав в Минске шикарный был счет
) Неужели 8-0?)) Помню в Питере счет был хороший )) А вчера я был на арене )) Ночью пришел посмотреть что вы пишите а Вас нет! ))
mugik1973
mugik1973 ответил Nikola45
   573 / 797
03 октября в 21:51
Я как ты в интернете сидеть целыми днями не могу. А так ты прав в Минске шикарный был счет
Nikola45
Nikola45 ответил kоrn3512.
   60 / 797
03 октября в 21:21
Ну тогда им тем более есть куда расти! Уахаха
без сомнения! ))
Nikola45
Nikola45 ответил mugik1973
   60 / 797
03 октября в 21:20
Ты на сайте потому что зенит выиграл, если бы проиграл тебя мы неделю не видели бы
Давайте по делу Вы вчера были? Я правда поздно пришел но Ваших комментариев не было! Так что 7-0 хороший счет в Ливерпуле
kоrn3512.
kоrn3512. ответил Nikola45
   775 / 797
03 октября в 16:59
Ну тогда им тем более есть куда расти! Уахаха
mugik1973
mugik1973 ответил Nikola45
   573 / 797
03 октября в 15:23
Ты на сайте потому что зенит выиграл, если бы проиграл тебя мы неделю не видели бы
Знатог
Знатог
   144 / 797
03 октября в 06:35
Приехали, просто забыли что тут надо в футбол играть.
pendulum47
pendulum47
   315 / 797
03 октября в 05:55
Не приехали бы реально на матч ведь техническое 0:3,а не 1:7
Константин ---
Константин ---
03 октября в 01:35
Согласен у них футбол впитывают вместе с молоком матери
Nikola45
Nikola45 ответил mugik1973
   60 / 797
03 октября в 01:19
Ты главное не пропади после игры на неделю
Вы главное не пропадайте после игры ! Но как практика показала Вы пропали ))
Nikola45
Nikola45 ответил 25процентный клоун
   60 / 797
03 октября в 01:18
В Москве 5 матчей за выходные а в Ленинграде один, так сколько там у вас ходит, добровольно?)))
Соберите всех кто ходил на 5 игр и то не наберете столько! ))
Nikola45
Nikola45 ответил kоrn3512.
   60 / 797
03 октября в 00:03
Какое то неуклюжее оправдание под 1:7 ахаха
Ну это же молодежь Мы во дворе проигрывали и 20-1 )) ))
нечитайло
нечитайло
   554 / 797
02 октября в 22:08
Как и старшаки
-Хостинский-
-Хостинский-
   220 / 797
02 октября в 22:02
Новый антирекорд)
alfranza
alfranza ответил Морозовский
02 октября в 21:56
Не путай Ленинград с Санкт-П.
Даа, в Ленинграде так не позорились. Ленинград - город героев. А в ПИтере только бить(
Red blu
Red blu
   308 / 797
02 октября в 21:43
Зырянов, 1:7 это не 0:7 спартака, да ещё у вас был молодежный состав, а у спартака что ни на есть основной.
Против_всех
Против_всех ответил АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   169 / 797
02 октября в 21:36
Малкомы с Маманнами и Дриуссями
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   639 / 797
02 октября в 21:31
и где же воспитанники зенита и потом они пи-ят
кто же честь страны будет защищать через лет 5
Absinthe2
Absinthe2 ответил GYTSYL
   756 / 797
02 октября в 21:14
Всем стыдно!
Им не стыдно!
Против_всех
Против_всех
   169 / 797
02 октября в 21:08
Академия зенита рулит уахаха
Морозовский
Морозовский ответил 25процентный клоун
   5 / 797
02 октября в 21:07
В Москве 5 матчей за выходные а в Ленинграде один, так сколько там у вас ходит, добровольно?)))
Не путай Ленинград с Санкт-П.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
02 октября в 21:03
Ничего страшного. Юношеский футбол такой, что могут выиграть завтра у тех же соперников, а могут им послезавтра крупно слить. Турнир ничего не решает. В РФ футболе было много примеров, когда юноши выигрывали международные трофеи, а потом на взрослом уровне пшик. Так что эта новость только для троллей) если уж на то пошло, то хоть престиж есть) у кого-то во взрослой команде даже на гол престижа не хватает)))

Пусть набираются опыта, чтобы не допускать такого на взрослом уровне. Тот же молодой Зенит слил Динамо 1:7, а потом команда с ребятами из того состава уже в адекватном возрасте взяли УЕФА и СК УЕФА, а то Динамо едва не слилось в ФНЛ)
GYTSYL
GYTSYL ответил Absinthe2
   516 / 797
02 октября в 21:02
Мне стыдно!
Всем стыдно!
Delight
Delight
   465 / 797
02 октября в 20:59
Это даже не Ливерпуль.
kоrn3512.
kоrn3512. ответил Nikola45
   775 / 797
02 октября в 20:47
Какое то неуклюжее оправдание под 1:7 ахаха
Против_всех
Против_всех
   169 / 797
02 октября в 20:43
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       44 / 797
    02 октября в 20:41
    Надеюсь, старшие товарищи поддержат молодежь ?
    Absinthe2
    Absinthe2
       756 / 797
    02 октября в 20:40
    Мне стыдно!
    EAGinLE
    EAGinLE ответил Nikola45
       25 / 797
    02 октября в 20:35
    А Аякс ?
    EAGinLE
    EAGinLE ответил 25процентный клоун
       25 / 797
    02 октября в 20:30
    Не правда ваша.
    В Питере 3 матча в месяц , а в Москве 10 .
    Чуток другие цифры .
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