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Бистрович: «Не успели забить важный гол, который бы погнал нас вперед»

сегодня, 00:18
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился впечатлениями после поражения от «Эспаньола» в Лиге Европы.

Сегодня начали хорошо, но не успели забить важный гол, который бы погнал нас вперед. Нам забили и все.

Не знаю, в чем проблема вторых таймов. Если мы раньше забиваем, то такого не бывает. Это не усталость, мы готовы хорошо к каждой игре.

Шансы у нас еще есть, впереди четыре матча. Надо сделать все возможное, чтобы выйти из группы.

Никакой недооценки «Эспаньола» не было. Вы же знаете, что команда заняла высокое место в прошлом чемпионате Испании, одного из самых сильных в Европе. В конце второго тайма упали скорости? Не согласен.

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