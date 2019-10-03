Обляков - о проигрыше «Эспаньолу»: «Посмотрите, как они с мячом работают!»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал поражение от «Эспаньола» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

Спасибо болельщикам, они здорово поддерживали, но у нас не получилось. Эмоции отрицательные, конечно. Первый тайм был под нашим контролем, но мы мало били по воротам, создали мало опасных моментов.

Во втором тайме старались больше вперед нагружать, создавать моменты, но не получилось. Настроение плохое, будем готовиться.

Почему проигрываем болгарской команде и 18-й из чемпионата Испании? А какое место они заняли в прошлом сезоне? Какая вообще разница, какие они сейчас идут?! Это испанская команда, показывающая хороший футбол, посмотрите, как они с мячом работают!