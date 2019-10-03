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Обляков - о проигрыше «Эспаньолу»: «Посмотрите, как они с мячом работают!»

вчера, 22:41
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал поражение от «Эспаньола» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

Спасибо болельщикам, они здорово поддерживали, но у нас не получилось. Эмоции отрицательные, конечно. Первый тайм был под нашим контролем, но мы мало били по воротам, создали мало опасных моментов.

Во втором тайме старались больше вперед нагружать, создавать моменты, но не получилось. Настроение плохое, будем готовиться.

Почему проигрываем болгарской команде и 18-й из чемпионата Испании? А какое место они заняли в прошлом сезоне? Какая вообще разница, какие они сейчас идут?! Это испанская команда, показывающая хороший футбол, посмотрите, как они с мячом работают!

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Все комментарии
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars
   720 / 991
сегодня в 00:37
Как? Сейчас у Эспаньола очки не отбирает только ленивый, а если перефразировать, только ЦСКА ))
Evilhuman
Evilhuman
   10 / 991
сегодня в 00:27
Мда, играют безобразно, ещё и говорят ни пойми что...извинились бы хоть
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответил vinyardrip
   424 / 991
вчера в 23:51
Все относительно, ну за то могучий ЦСКА будет биться за четвертое место вместе с венграми
vinyardrip
vinyardrip ответил Dirty_Harry
вчера в 23:38
Что то не слышно отговорок в проигрыше Великому Эспаньолу от не менее Великого ЦСКА Лудогорец все таки не случайность, а и есть истинная сила клуба. Помню как над Спартаком смеялись и теперь что?
ты хоть помнишь.. хорошая у тебя память))
materazzi2855
materazzi2855
вчера в 23:30
сам себя обо76
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   424 / 991
вчера в 23:28
Что то не слышно отговорок в проигрыше Великому Эспаньолу от не менее Великого ЦСКА Лудогорец все таки не случайность, а и есть истинная сила клуба. Помню как над Спартаком смеялись и теперь что?
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Риелтор с берегов Невы
   99 / 991
вчера в 23:03
Действительно никакой разницы, что с 18 командой, что с болгарской вы смотритесь одинаково, полным отстоем
ну если бы с болгарской 18 место,то уж точно вничью сыграли.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   99 / 991
вчера в 23:02
а кто вам мешает так работать с мячом? или у вас какой то мяч Особенный,от Жозэ? хотя вы наверное с контрактами работаете.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   239 / 991
вчера в 23:02
    mars6791
    mars6791 ответил stachel
       492 / 991
    вчера в 23:00
    Ваня с дерева головой вниз в детстве не падал? С логикой у обляка полный аут. Команда идет на 18 месте, в зоне вылета, идет СЕЙЧАС, а не в прошлом сезоне, а иван говорит "команда, показывающая хороший футбол, посмотрите, как они с мячом работают!" Если хороший футбол и хорошо работают с мячом, почему в зоне вылета?! Где логика?
    Их зона вылета, для нас заоблачные высоты.
    BAHbKA BCTAHbKA
    BAHbKA BCTAHbKA
       59 / 991
    вчера в 23:00
    Мы посмотрели, и поняли что они зарплаты отрабатывают, а вы ???
    stachel
    stachel
       206 / 991
    вчера в 22:58
    Ваня с дерева головой вниз в детстве не падал? С логикой у обляка полный аут. Команда идет на 18 месте, в зоне вылета, идет СЕЙЧАС, а не в прошлом сезоне, а иван говорит "команда, показывающая хороший футбол, посмотрите, как они с мячом работают!" Если хороший футбол и хорошо работают с мячом, почему в зоне вылета?! Где логика?
    alexando1974
    alexando1974
       662 / 991
    вчера в 22:57
    как они с мячом работают! несможет в рпл никто!
    Don trambon
    Don trambon
       171 / 991
    вчера в 22:50
    А что мешает и вам так же с мячом работать? Хотя получать на карту миллионы кривые ноги не мешают в отличии от работы с мячом.
    Footbolista
    Footbolista
       2 / 991
    вчера в 22:48
    Нам то зачем смотреть)...мы с ними не играем...
    Voinnet
    Voinnet
       338 / 991
    вчера в 22:48
    ну да...от тебя мяч вообще на 3 метра отлетает
    GrimlocK
    GrimlocK
       320 / 991
    вчера в 22:43
    Мы посмотрели как вы с мячом работаете... дома валидол кончился
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