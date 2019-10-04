Влашич: «Мы играли хорошо, но не выиграли»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал поражение от «Эспаньола» в Лиге Европы.

Мы играли хорошо, но не выиграли. Было много атак в первом тайме, мы были хороши. Во втором — получили гол, еще и Дивеева заменили из-за повреждения. Следующая игра с «Ростовом» тоже важна, будем настраиваться и выигрывать.