Влашич: «Мы играли хорошо, но не выиграли»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал поражение от «Эспаньола» в Лиге Европы.
Мы играли хорошо, но не выиграли. Было много атак в первом тайме, мы были хороши. Во втором — получили гол, еще и Дивеева заменили из-за повреждения. Следующая игра с «Ростовом» тоже важна, будем настраиваться и выигрывать.
Мы стараемся прессовать, идти на половину поля соперника. У нас есть энергия, но сложно удержать темп на протяжении всего матча. Не хочу говорить, что для нас важнее: Лига Европы или чемпионат России. Мы хорошо идем в РПЛ, надеюсь, так же будет в Европе.
Пусть цена на электричество упадет, чем слушать как миллионер из цска заявляет, что не скажет что им нужнее еврокубки или чемп.
Свиньи все. Которые проиграли и начинают нам лапшу вешать, типа да мы деревня, не наш уровень, посмотрите как они мяч держат. Вы зажравшиеся свиньи.
Пусть цена на электричество упадет, чем слушать как миллионер из цска заявляет, что не скажет что им нужнее еврокубки или чемп.
Свиньи все. Которые проиграли и начинают нам лапшу вешать, типа да мы деревня, не наш уровень, посмотрите как они мяч держат. Вы зажравшиеся свиньи.