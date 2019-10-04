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Влашич: «Мы играли хорошо, но не выиграли»

сегодня, 00:16
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал поражение от «Эспаньола» в Лиге Европы.

Мы играли хорошо, но не выиграли. Было много атак в первом тайме, мы были хороши. Во втором — получили гол, еще и Дивеева заменили из-за повреждения. Следующая игра с «Ростовом» тоже важна, будем настраиваться и выигрывать.

Мы стараемся прессовать, идти на половину поля соперника. У нас есть энергия, но сложно удержать темп на протяжении всего матча. Не хочу говорить, что для нас важнее: Лига Европы или чемпионат России. Мы хорошо идем в РПЛ, надеюсь, так же будет в Европе.

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Все комментарии
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   239 / 991
сегодня в 01:08
А на какой горький овощ (из четырёх букв, первая-х), стране, болельщикам нужны команды которые ковыряются в нужности Еврокубков. Пусть они тогда передохнут как анжи без господдержки. пусь лукойл на эту сумму цены на бензин снизит. А без этого клуба, для которого еврокубки-62очашки. мы обойдёмся.
Пусть цена на электричество упадет, чем слушать как миллионер из цска заявляет, что не скажет что им нужнее еврокубки или чемп.
Свиньи все. Которые проиграли и начинают нам лапшу вешать, типа да мы деревня, не наш уровень, посмотрите как они мяч держат. Вы зажравшиеся свиньи.
RussianMango
RussianMango
   55 / 991
сегодня в 00:58
Наверно страна смотрела другой матч. И понятна позиция Гинера...ему не нужна ЛЕ, доходы малы. Весь упор сделан на чемп, чтоб попасть в ЛЧ. Вывод....игры коней в ЛЕ можно не смотреть...полный слив. А ведь надеялись на армейцев.
Объективное мнение
Объективное мнение
   715 / 991
сегодня в 00:55
Сказывается короткая скамейка и полное отсутствие мотивации на ле
AlexLZ
AlexLZ ответил 25процентный клоун
   530 / 991
сегодня в 00:52
Виддно, что вы сосредоточены на чемпе, и это правильно
только,на кой хрен нужны такие "шампионы"?!
Evilhuman
Evilhuman
   10 / 991
сегодня в 00:19
Вы играли безобразно, найдите силы это признать, "лидеры"РПЛ, против 18 клуба Испании и у себя дома...
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 991
сегодня в 00:18
Виддно, что вы сосредоточены на чемпе, и это правильно
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