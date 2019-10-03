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Ганчаренко: «Через такое надо пройти»

вчера, 23:05
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Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал поражение от «Эспаньола» в Лиге Европы.

Тяжело принять результат, но надо. Иногда большие усилия приносят маленькие плоды. Снова скажу: через такое надо пройти. Когда имеешь преимущество, надо забить, а мы играем эмоционально, оказываем психологический прессинг, когда стоит действовать более умно. В современном футболе разница между победой и поражением стирается — иногда дело в одной подаче, передаче, единоборстве.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12 ответил EAGinLE
   20 / 991
сегодня в 01:18
Можно и почаще . Для закрепления результатов .
Ты то чему рад полуспартач ? Вы вообще вылктели от Нефти ахаха
mangoх12
mangoх12
   20 / 991
сегодня в 01:16
Каждый раз одно и тоже проходим.. теже слова ..теже отмазки.
Просто свали ..уйди и проходи это с Уфой.
mihaluch
mihaluch
   112 / 991
сегодня в 00:59
Не хватает мужества признаться что слабаки.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   424 / 991
вчера в 23:52
Опять четвертые?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   424 / 991
вчера в 23:32
7-1 за две игры это конечно, зачем вам кони еврокубки? Спам хоть сразу знает что ему там нечего ловить, а вы то? Всё ясно. Опять четвертые
PiterGrad
PiterGrad
   729 / 991
вчера в 23:27
философ или физрук все таки? Определитесь уже...
EAGinLE
EAGinLE
   60 / 991
вчера в 23:27
Можно и почаще . Для закрепления результатов .
beefs
beefs
   256 / 991
вчера в 23:20
По моему уже прошли в этом году...
pam06
pam06
   44 / 991
вчера в 23:09
Одно прошли, теперь второе пройти нужно... Сколько еще будем ходить? Когда играть начнем? "Пешеходы" - и в прямом смысле слова тоже. Нужно начинать бегать 90 минут, а не 15 и при этом быстро думать и принимать решения!
Sporting
Sporting
вчера в 23:09
И не раз и не два!
Voinnet
Voinnet
   338 / 991
вчера в 23:06
Где надо? Зачем надо? Кому надо?
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