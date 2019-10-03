Ганчаренко: «Через такое надо пройти»

Наставник ЦСКА прокомментировал поражение от «Эспаньола» в Лиге Европы.

Тяжело принять результат, но надо. Иногда большие усилия приносят маленькие плоды. Снова скажу: через такое надо пройти. Когда имеешь преимущество, надо забить, а мы играем эмоционально, оказываем психологический прессинг, когда стоит действовать более умно. В современном футболе разница между победой и поражением стирается — иногда дело в одной подаче, передаче, единоборстве.