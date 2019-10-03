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Ганчаренко: «Гогуа легко критиковать, но он много пропустил»

вчера, 23:21
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Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко не стал обвинять защитников команды в проигрыше «Эспаньолу».

Какое действие было ключевым? Оно на поверхности. Будет неправильно кого-то персонально обвинять. Гогуа легко критиковать, но он много пропустил, и ему не до конца хватает понимания игры в нашей защите.

Нас обыграла 18-я команда Испании? Неуместно говорить о местах в таблице. Все матчи «Эспаньола» в Примере складывались, как сегодня — могли выиграть, а могли и проиграть.

Ошибка Магнуссона - следствие травмы? Следствие того, что в конце мы потеряли контроль, никакой стройности не было.

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GrimlocK
GrimlocK
   320 / 991
вчера в 23:47
Просто перевел стрелки... ай да тренер)
vinyardrip
vinyardrip ответил PiterGrad
вчера в 23:35
Главное что ты не ошибся ни в чем..опять команда не допоняла и не доиграла..а ты красавчег.
причем тут ошибся? в его действиях логика была. ничья не нужна была. у дивеева на куче уголовых не выходило, расчитывал на гогу... не прокатило, а 1-0 или 2-0 какая в пень разница. впрочем главное ты не ошибся, потому как ничего не делал
PiterGrad
PiterGrad
   612 / 991
вчера в 23:31
Главное что ты не ошибся ни в чем..опять команда не допоняла и не доиграла..а ты красавчег.
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