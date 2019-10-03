Ганчаренко: «Гогуа легко критиковать, но он много пропустил»

Наставник ЦСКА не стал обвинять защитников команды в проигрыше «Эспаньолу».

Какое действие было ключевым? Оно на поверхности. Будет неправильно кого-то персонально обвинять. Гогуа легко критиковать, но он много пропустил, и ему не до конца хватает понимания игры в нашей защите.

Нас обыграла 18-я команда Испании? Неуместно говорить о местах в таблице. Все матчи «Эспаньола» в Примере складывались, как сегодня — могли выиграть, а могли и проиграть.

Ошибка Магнуссона - следствие травмы? Следствие того, что в конце мы потеряли контроль, никакой стройности не было.