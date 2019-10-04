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Кириченко - о поражении ЦСКА: «Примера - это не чемпионат колхоза»

сегодня, 00:13
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился впечатлениями после поражения москвичей от «Эспаньола» в Лиге Европы.

Мало что получилось у ЦСКА, результат по делу — ЦСКА ничего не создал практически, один-два полумомента. В принципе, игра вничью могла завершиться, но у «Эспаньола» было два-четыре мощных момента.

Второе поражение в еврокубках? Почему это происходит — сложный вопрос, нужен более глубокий анализ. 

Стыдно ли проигрывать «Эспаньолу», идущему в аутсайдерах Примеры? Нет, не стыдно, потому что он находится в аутсайдерах Примеры, а не в аутсайдерах первенства какого-то колхоза. Чемпионат Испании — это серьезно, не надо громких заголовков.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
   466 / 991
сегодня в 01:18
Колхоз это он наш чемпионат имеет ввиду)),в чем-то он прав. РФПЛ стал намного слабее в последние годы
Объективное мнение
Объективное мнение
   715 / 991
сегодня в 00:54
Здесь можно согласиться
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   139 / 991
сегодня в 00:20
Эспаньол только Реалу легко отдается,с остальными играет до конца
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 991
сегодня в 00:17
За лошадей не стыдно, стыдно за рпл, реально, у нас такое дно, и оно еще не пробито.
За лошадей не стыдно, они Реал рвали
Footbolista
Footbolista
   2 / 991
сегодня в 00:16
Коням уже последней команде испанской не стыдно проигрывать на своей поляне...привыкают к позорам...
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