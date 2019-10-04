Кириченко - о поражении ЦСКА: «Примера - это не чемпионат колхоза»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился впечатлениями после поражения москвичей от «Эспаньола» в Лиге Европы.
Мало что получилось у ЦСКА, результат по делу — ЦСКА ничего не создал практически, один-два полумомента. В принципе, игра вничью могла завершиться, но у «Эспаньола» было два-четыре мощных момента.
Второе поражение в еврокубках? Почему это происходит — сложный вопрос, нужен более глубокий анализ.
Стыдно ли проигрывать «Эспаньолу», идущему в аутсайдерах Примеры? Нет, не стыдно, потому что он находится в аутсайдерах Примеры, а не в аутсайдерах первенства какого-то колхоза. Чемпионат Испании — это серьезно, не надо громких заголовков.
За лошадей не стыдно, они Реал рвали
За лошадей не стыдно, они Реал рвали