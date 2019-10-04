Мамаев провел первую тренировку в «Ростове»

Новичок «Ростова», полузащитник провел первую тренировку в общей группе.

Перед началом тренировки футболист рассказал, как его приняли в команде и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Впечатления отличные, все супер. Тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, но чувствую, что с каждым днем прибавляю. Сегодня у ребят легкая тренировка, поэтому буду заниматься с ними. Приняли как дома, все супер. Многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет.

Большое спасибо болельщикам «Ростова». Если честно, не ожидал такого теплого приема, мне очень приятно такое внимание и поддержка.