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Мамаев провел первую тренировку в «Ростове»

сегодня, 13:20

Новичок «Ростова», полузащитник Павел Мамаев провел первую тренировку в общей группе.

Перед началом тренировки футболист рассказал, как его приняли в команде и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Впечатления отличные, все супер. Тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, но чувствую, что с каждым днем прибавляю. Сегодня у ребят легкая тренировка, поэтому буду заниматься с ними. Приняли как дома, все супер. Многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет.

Большое спасибо болельщикам «Ростова». Если честно, не ожидал такого теплого приема, мне очень приятно такое внимание и поддержка.

Мамаев

Ранее президент «Ростова» Арутюнянц лестно отозвался о Мамаеве.

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Все комментарии
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   493 / 1005
сегодня в 13:54
алкаш - Ионов, зэк - Мамаев, зенитовец - Бабурин, нарик - Еременко.

Карпин из этого сброда слепит добротную команду.
particular
particular
   15 / 1005
сегодня в 13:47
Осталось не обмануть ожидания боссов, команды и болельщиков...
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 1005
сегодня в 13:39
Усиление для нашей команды!
Супер!
mihaluch
mihaluch
   122 / 1005
сегодня в 13:38
Приняли хорошо, значит всё будет хорошо.
alex074
alex074
   131 / 1005
сегодня в 13:24
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ПОКАЗАЛ РОСТОВЧАНАМ, КАК ИЗ ХЛЕБНОГО МЯКИША СЛЕПИТЬ КУБИК ДЛЯ ИГРЫ В НАРДЫ
Illuha
Illuha
   142 / 1005
сегодня в 13:22
Мамаеву повезло, не позорится больше вместе с Краснодаром.
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