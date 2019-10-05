Милнер: «Нам пришлось потрудиться в игре с „Лестером“»

Полузащитник «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Лестером».

Нам пришлось потрудиться сегодня, но мы действовали здорово. «Лестер» - хорошая команда, мы знали, что нас ждет сложный поединок. Теперь мы отправляемся на перерыв. Надеюсь, что после игр за сборные мы продолжим выступать в том же духе.