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Милнер: «Нам пришлось потрудиться в игре с „Лестером“»

сегодня, 19:18
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал победу над «Лестером».

Нам пришлось потрудиться сегодня, но мы действовали здорово. «Лестер» - хорошая команда, мы знали, что нас ждет сложный поединок. Теперь мы отправляемся на перерыв. Надеюсь, что после игр за сборные мы продолжим выступать в том же духе.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил cska plus
   273 / 1032
сегодня в 20:36
Отскочили.
отскочили,это когда проигрывали и сыграли вничью или выиграли,а Ливерпуль выигрывал и потом была ничья. Так,что это уж точно не отскок.
А вот ЦСКА с Лудогорцем и с Эспаньолой даже отскочить не приходилось 2 матча 7 ПР-опущенных.
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   117 / 1032
сегодня в 19:50
Трудитесь вы хорошо но почти бесполезно,столько моментов профукать это еще уметь так надо
cska plus
cska plus
   22 / 1032
сегодня в 19:25
Отскочили.
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