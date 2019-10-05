Бонуччи: «Конте был идеален для этого „Ювентуса“»

Защитник «Ювентуса» прокомментировал предстоящий матч 7-го тура Серии А против «Интера».

Конте (ранее специалист работал в «Юве») дал мне голод, желание никогда не сдаваться, менталитет, который позволяет вам преодолевать боль, чтобы достичь своих целей.

Он пробудил всё это в первый же день. Конте был идеален для этого «Ювентуса»: ему нужен был шанс с большим клубом, и мы должны были вернуться на вершину.

После трех лет наши пути разошлись, мы продолжаем расти, но между нами хорошие отношения.