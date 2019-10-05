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Бонуччи: «Конте был идеален для этого „Ювентуса“»

сегодня, 11:03
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавтра в 21:45 Не начался

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал предстоящий матч 7-го тура Серии А против «Интера»

Конте (ранее специалист работал в «Юве») дал мне голод, желание никогда не сдаваться, менталитет, который позволяет вам преодолевать боль, чтобы достичь своих целей. 

Он пробудил всё это в первый же день. Конте был идеален для этого «Ювентуса»: ему нужен был шанс с большим клубом, и мы должны были вернуться на вершину. 

После трех лет наши пути разошлись, мы продолжаем расти, но между нами хорошие отношения. 

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АПЛ рулит
АПЛ рулит
   194 / 1022
сегодня в 12:26
Конте сильный тренер надеюсь что он вернет Интеру чемпионство страны
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