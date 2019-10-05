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Бонуччи: «Матийс де Лигт очень силен для своего возраста»

сегодня, 11:13

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о тактических изменениях в обороне после прихода на пост главного тренера команды Маурицио Сарри

В начале нам пришлось преодолеть некоторые трудности, но сейчас мы работаем хорошо: мы продолжаем совершенствоваться. 

Матийс де Лигт очень силен для своего возраста. Он прибыл сюда полный ожиданий, но он очень скромный парень. У него есть всё, чтобы стать одним из лучших в мире. 

Ранее Бонуччи прокомментировал предстоящий матч 7-го тура Серии А против «Интера». 

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   131 / 1024
сегодня в 14:11
Может не надо было в Юве сразу идти...
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   10 / 1024
сегодня в 13:37
Завтра и поглядим)
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 1024
сегодня в 12:49
Пусть пока хваллит.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   283 / 1024
сегодня в 12:00
Для своего возраста силен, но ему явно есть чему поучиться у таких зубров как Бонусами и Кьеллини.
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