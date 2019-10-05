Бонуччи: «Матийс де Лигт очень силен для своего возраста»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о тактических изменениях в обороне после прихода на пост главного тренера команды Маурицио Сарри.
В начале нам пришлось преодолеть некоторые трудности, но сейчас мы работаем хорошо: мы продолжаем совершенствоваться.
Матийс де Лигт очень силен для своего возраста. Он прибыл сюда полный ожиданий, но он очень скромный парень. У него есть всё, чтобы стать одним из лучших в мире.
Ранее Бонуччи прокомментировал предстоящий матч 7-го тура Серии А против «Интера».