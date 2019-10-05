Почеттино: «„Брайтон“ одержал заслуженную победу»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Брайтона».
Сложно сказать, что пошло не так. Мы пропустили быстрый гол, затем потеряли нашего вратаря. Это негативно сказалось на настроении команды. Безусловно, мы разочарованы. «Брайтон» же сегодня продемонстрировал хороший футбол. Я не могу сказать, что их победа незаслуженна.
Лукас выйдя на замену, создал напряжения больше,чем Кейн за весь матч. Видать Мауро не в курсе,что надо слить Шпор. Пожалуй лучший игрок у Шпор,как и Сон,правда проваливший этот матч. Тобика, очень изящно накрутил 19 летний ирландец,от бельгийца толька причёска осталась. Альде, вообще теряет позиции, причём с регулярностью,с той же Баварией, танцевал с Гнобри.
Лукас выйдя на замену, создал напряжения больше,чем Кейн за весь матч. Видать Мауро не в курсе,что надо слить Шпор. Пожалуй лучший игрок у Шпор,как и Сон,правда проваливший этот матч. Тобика, очень изящно накрутил 19 летний ирландец,от бельгийца толька причёска осталась. Альде, вообще теряет позиции, причём с регулярностью,с той же Баварией, танцевал с Гнобри.