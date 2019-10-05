Почеттино: «„Брайтон“ одержал заслуженную победу»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал поражение от «Брайтона».

Сложно сказать, что пошло не так. Мы пропустили быстрый гол, затем потеряли нашего вратаря. Это негативно сказалось на настроении команды. Безусловно, мы разочарованы. «Брайтон» же сегодня продемонстрировал хороший футбол. Я не могу сказать, что их победа незаслуженна.