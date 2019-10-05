ГлавнаяНовости

Почеттино: «„Брайтон“ одержал заслуженную победу»

сегодня, 17:52
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Брайтона».

Сложно сказать, что пошло не так. Мы пропустили быстрый гол, затем потеряли нашего вратаря. Это негативно сказалось на настроении команды. Безусловно, мы разочарованы. «Брайтон» же сегодня продемонстрировал хороший футбол. Я не могу сказать, что их победа незаслуженна.

Все новости
Поделиться
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Abris
Abris
сегодня в 18:41
Брайтон с победой!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   273 / 1032
сегодня в 17:56
Такое впечатление,что сливают Леви или его "проект".
Лукас выйдя на замену, создал напряжения больше,чем Кейн за весь матч. Видать Мауро не в курсе,что надо слить Шпор. Пожалуй лучший игрок у Шпор,как и Сон,правда проваливший этот матч. Тобика, очень изящно накрутил 19 летний ирландец,от бельгийца толька причёска осталась. Альде, вообще теряет позиции, причём с регулярностью,с той же Баварией, танцевал с Гнобри.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100