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Валуев: «Желаю „Зениту“ удачи в матче с „Уралом“»

сегодня, 09:58
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитИдет второй тайм

Известный болельщик «Зенита» Николай Валуев поддержал клуб накануне матча 12-го тура РПЛ с «Уралом»

Традиционно в день игры «Зенита» желаю любимой команде удачи. Вперед, парни! Фанаты и болельщики всегда с вами.

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Все комментарии
порт
порт ответил Levadia
   730 / 1015
сегодня в 12:23
Зайди в раздевалку в перерыве и "подыми им настроение" ,если оно будет отсутствовать! Победы Зениту!!!
В перерыве и так хорошее настроение.
Levadia
Levadia
   79 / 1015
сегодня в 11:29
Зайди в раздевалку в перерыве и "подыми им настроение" ,если оно будет отсутствовать!
Победы Зениту!!!
vadexus
vadexus
   606 / 1015
сегодня в 10:56
Зениту только победы!
серый1925
серый1925
   560 / 1015
сегодня в 10:51
вперёд к победе!
Zenit_84
Zenit_84
   222 / 1015
сегодня в 10:39
Присоединяюсь к Николаю!
igGA
igGA
   605 / 1015
сегодня в 10:24
Важнейшая новость.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   37 / 1015
сегодня в 10:05
Из уст Валуева "Вперёд парни !" звучит не как пожелание или просьба.....))

А фраза "...болельщики всегда с вами"...в случае поражения....заставит оглядываться,нет ли рядом Валуева.....
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