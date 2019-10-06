Валуев: «Желаю „Зениту“ удачи в матче с „Уралом“»

Известный болельщик «Зенита» Николай Валуев поддержал клуб накануне матча 12-го тура РПЛ с «Уралом».
Традиционно в день игры «Зенита» желаю любимой команде удачи. Вперед, парни! Фанаты и болельщики всегда с вами.
Известный болельщик «Зенита» Николай Валуев поддержал клуб накануне матча 12-го тура РПЛ с «Уралом».
Традиционно в день игры «Зенита» желаю любимой команде удачи. Вперед, парни! Фанаты и болельщики всегда с вами.
Победы Зениту!!!
Победы Зениту!!!
А фраза "...болельщики всегда с вами"...в случае поражения....заставит оглядываться,нет ли рядом Валуева.....
А фраза "...болельщики всегда с вами"...в случае поражения....заставит оглядываться,нет ли рядом Валуева.....