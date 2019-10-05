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Божович: «Соболев продолжит исполнять пенальти»

вчера, 21:32
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал победу самарского клуба над «Сочи» и незабитый пенальти форварда Александра Соболева:

Было важно не пропустить быстрый ответный. Мы думали, что важно не пропустить первые 20-30 минут и выдержать давление. Забили со стандарта, после этого была пара опасных моментов, во втором тайме контролировали ход матча.

Не меняется ситуация с исполнением пенальти Соболевым. Он забивает и приносит нам удовольствие своими голами. Пускай продолжает бить пенальти.

 

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Все комментарии
Т34
Т34
   30 / 1019
вчера в 22:14
Божович говорит раздраженно Соболеву: "Ты у меня будешь бить пенальти, пока не научишься!"
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1019
вчера в 21:50
Давайте будем честны, первого гола не было а второй и я забил бы
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1019
вчера в 21:45
Респект питерскому тренеру
nikot
nikot
   231 / 1019
вчера в 21:40
Один из трех забивает,не слишком жирно!
волгодон 2
волгодон 2
   121 / 1019
вчера в 21:37
Евгений Бакарасов с акцентом заголовок сотворил)
Tostao
Tostao
   48 / 1019
вчера в 21:35
«Соболев продолжитЬ исполнять пенальти»
Ара,э-эээ! )))
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