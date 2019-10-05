Божович: «Соболев продолжит исполнять пенальти»

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал победу самарского клуба над «Сочи» и незабитый пенальти форварда :

Было важно не пропустить быстрый ответный. Мы думали, что важно не пропустить первые 20-30 минут и выдержать давление. Забили со стандарта, после этого была пара опасных моментов, во втором тайме контролировали ход матча.

Не меняется ситуация с исполнением пенальти Соболевым. Он забивает и приносит нам удовольствие своими голами. Пускай продолжает бить пенальти.