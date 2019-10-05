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Давиташвили: «Счастлив забить первый гол за „Рубин“»

вчера, 22:14
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили прокомментировал победу над «Тамбовом»:

После стольких поражений победа, конечно, очень приятна и очень важна для нас. Надо всё закрепить, чтобы и дальше побеждать.

Когда мы повели в счёте 2:0, наверно всё-таки начали больше на оборону оглядываться. Не надо было так садиться в оборону, из-за этого второй тайм и концовка получились валидольными.

Я понимаю, что есть повод у наших болельщиков не ходить на футбол, но надо понимать, что сейчас мы в тяжёлой ситуации, нам нужна поддержка именно сейчас, чтобы мы заиграли так, как подобает Казани. Конечно, когда на стадионе больше болельщиков, то это очень приятно.

Забить гол всегда приятно, особенно когда возвращаешься после травмы. В любом случае надо стремиться вперёд и только вперёд и забивать почаще. Конечно, сегодня я счастлив, что у меня получилось забить.

Ранее мнением об игре поделился вратарь «Рубина» Юрий Дюпин.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
   284 / 1019
сегодня в 00:30
Молодец !
ermak6848
ermak6848
   206 / 1019
вчера в 22:22
Поздравляю с почином...!!!
дальше пойдёт как по маслу Зурико
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