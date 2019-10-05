Давиташвили: «Счастлив забить первый гол за „Рубин“»

Полузащитник «Рубина» прокомментировал победу над «Тамбовом»:

После стольких поражений победа, конечно, очень приятна и очень важна для нас. Надо всё закрепить, чтобы и дальше побеждать.

Когда мы повели в счёте 2:0, наверно всё-таки начали больше на оборону оглядываться. Не надо было так садиться в оборону, из-за этого второй тайм и концовка получились валидольными.

Я понимаю, что есть повод у наших болельщиков не ходить на футбол, но надо понимать, что сейчас мы в тяжёлой ситуации, нам нужна поддержка именно сейчас, чтобы мы заиграли так, как подобает Казани. Конечно, когда на стадионе больше болельщиков, то это очень приятно.

Забить гол всегда приятно, особенно когда возвращаешься после травмы. В любом случае надо стремиться вперёд и только вперёд и забивать почаще. Конечно, сегодня я счастлив, что у меня получилось забить.