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Дюпин: «Концовка матча получилась очень нервной»

вчера, 20:58
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал победу над «Тамбовом».

Все игроки рады, что победили, отдали много сил. Концовка получилась очень нервной. Что касается погоды, то обе команды были в одинаковых условиях.

Мы сейчас на правильном пути, команда старается играть в футбол. Очень тяжело провести весь матч так, как мы сегодня провели первый тайм, но мы будем со временем прибавлять и выйдем на нужный уровень.

Мы можем с хорошим настроением провести паузу на сборные, потренироваться и улучшить свои кондиции.

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