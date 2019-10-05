Дюпин: «Концовка матча получилась очень нервной»

Вратарь «Рубина» прокомментировал победу над «Тамбовом».

Все игроки рады, что победили, отдали много сил. Концовка получилась очень нервной. Что касается погоды, то обе команды были в одинаковых условиях.

Мы сейчас на правильном пути, команда старается играть в футбол. Очень тяжело провести весь матч так, как мы сегодня провели первый тайм, но мы будем со временем прибавлять и выйдем на нужный уровень.

Мы можем с хорошим настроением провести паузу на сборные, потренироваться и улучшить свои кондиции.