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Бывший армеец Дуду: «Скучаю по России»

сегодня, 10:41

Бывший футболист ЦСКА Дуду вспомнил о своих выступлениях за московскую команду. Бразильский спортсмен выступал за армейцев с 2005 по 2008 год.

Скучаю по России. Мне очень хочется однажды вернуться в вашу страну, повидаться с друзьями, с теми, с кем вместе играл за ЦСКА. Если можно, передайте большой привет Газзаеву, Гинеру, Роману и Максиму (генеральному директору клуба Бабаеву и переводчику Головлеву). Да всем, кто до сих пор работает в ЦСКА. Мне трудно назвать каждого по фамилиям, но поверьте, я их помню и уважаю.

Мечтаю увидеть собственными глазами новый стадион клуба. ЦСКА и при мне был большим клубом, а сейчас стал громадиной! Я счастлив, что мое имя тоже с ним связано.

Что чаще вспоминаю? Победы и титулы ЦСКА, доброе отношение ко мне торсиды, руководителей и простых работников клуба. И всем им за это большое спасибо. Время от времени я перезваниваюсь и Максимом, и с Романом, которые сообщают мне последние новости из Москвы. Очень надеюсь увидеть их еще не раз.

Ранее Дуду рассказал о своих выступлениях под руководством Валерия Газзаева

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   48 / 1015
сегодня в 12:19
Да, был такой талант в ЦСКА, помню его игры.
Здоровья Тебе и пусть Твои желания сбудутся. ЦСКА и Москва ждёт, приезжай.
ЧингисХан
ЧингисХан
сегодня в 11:44
по фантастической зарплате)))
Великолепный
Великолепный ответил Александр Рябов
   64 / 1015
сегодня в 11:26
Заслужил уважение болельщиков ЦСКА
oFANATo
oFANATo
   35 / 1015
сегодня в 11:22
Ждём Дуду в гости в Москву.
Александр Рябов
Александр Рябов ответил Великолепный
   255 / 1015
сегодня в 11:18
Классно играл за ЦСКА 36-ти летний Дуду только в прошлом сезоне закончил карьеру футболиста. Но с футболом не завязал Сейчас работает агентом.
Свой агент в Бразилии, это очень хорошо -) А футболист он был просто великолепный, почти Кака. И в отличии от Карвалью, не сдулся и любил футбол.
Великолепный
Великолепный
   64 / 1015
сегодня в 11:15
Классно играл за ЦСКА
36-ти летний Дуду только в прошлом сезоне закончил карьеру футболиста.
Но с футболом не завязал
Сейчас работает агентом.
cska plus
cska plus
   21 / 1015
сегодня в 10:53
    NGYRZ
    NGYRZ
       51 / 1015
    сегодня в 10:52
    Видимо деньги закончились...
    Kirgudu
    Kirgudu
       442 / 1015
    сегодня в 10:51
    По халяве скучает,а не по России.
    azures
    azures
       471 / 1015
    сегодня в 10:51
    Скорее скучает по фантастической зарплате, не обоснованной.
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