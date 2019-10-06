Бывший армеец Дуду: «Скучаю по России»

Бывший футболист ЦСКА Дуду вспомнил о своих выступлениях за московскую команду. Бразильский спортсмен выступал за армейцев с 2005 по 2008 год.

Скучаю по России. Мне очень хочется однажды вернуться в вашу страну, повидаться с друзьями, с теми, с кем вместе играл за ЦСКА . Если можно, передайте большой привет Газзаеву, Гинеру, Роману и Максиму (генеральному директору клуба Бабаеву и переводчику Головлеву). Да всем, кто до сих пор работает в ЦСКА . Мне трудно назвать каждого по фамилиям, но поверьте, я их помню и уважаю.

Мечтаю увидеть собственными глазами новый стадион клуба. ЦСКА и при мне был большим клубом, а сейчас стал громадиной! Я счастлив, что мое имя тоже с ним связано.