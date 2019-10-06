Бывший армеец Дуду: «Скучаю по России»

Бывший футболист ЦСКА Дуду вспомнил о своих выступлениях за московскую команду. Бразильский спортсмен выступал за армейцев с 2005 по 2008 год.
Скучаю по России. Мне очень хочется однажды вернуться в вашу страну, повидаться с друзьями, с теми, с кем вместе играл за ЦСКА. Если можно, передайте большой привет Газзаеву, Гинеру, Роману и Максиму (генеральному директору клуба Бабаеву и переводчику Головлеву). Да всем, кто до сих пор работает в ЦСКА. Мне трудно назвать каждого по фамилиям, но поверьте, я их помню и уважаю.
Мечтаю увидеть собственными глазами новый стадион клуба. ЦСКА и при мне был большим клубом, а сейчас стал громадиной! Я счастлив, что мое имя тоже с ним связано.
Что чаще вспоминаю? Победы и титулы ЦСКА, доброе отношение ко мне торсиды, руководителей и простых работников клуба. И всем им за это большое спасибо. Время от времени я перезваниваюсь и Максимом, и с Романом, которые сообщают мне последние новости из Москвы. Очень надеюсь увидеть их еще не раз.
Ранее Дуду рассказал о своих выступлениях под руководством Валерия Газзаева.
Здоровья Тебе и пусть Твои желания сбудутся. ЦСКА и Москва ждёт, приезжай.
Здоровья Тебе и пусть Твои желания сбудутся. ЦСКА и Москва ждёт, приезжай.
36-ти летний Дуду только в прошлом сезоне закончил карьеру футболиста.
Но с футболом не завязал
Сейчас работает агентом.
36-ти летний Дуду только в прошлом сезоне закончил карьеру футболиста.
Но с футболом не завязал
Сейчас работает агентом.