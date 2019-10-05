Ковач: «Нельзя сказать, что „Хоффенхайм“ победил незаслуженно»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал поражение от «Хоффенхайма»:

Нам не удалось снова повторить ту хорошую игру, что мы продемонстрировали во вторник. В первом тайме мы играли еще нормально, у нас были хорошие моменты, которые мы должны были лучше доводить до конца, нам не хватило решительности. Во втором тайме мы играли не лучшим образом, было допущено слишком много ошибок, мы не смогли оказать давление на соперника. В общем и целом нельзя сказать, что «Хоффенхайм» победил незаслуженно.