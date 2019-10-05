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Ковач: «Нельзя сказать, что „Хоффенхайм“ победил незаслуженно»

вчера, 21:56
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал поражение от «Хоффенхайма»:

Нам не удалось снова повторить ту хорошую игру, что мы продемонстрировали во вторник. В первом тайме мы играли еще нормально, у нас были хорошие моменты, которые мы должны были лучше доводить до конца, нам не хватило решительности. Во втором тайме мы играли не лучшим образом, было допущено слишком много ошибок, мы не смогли оказать давление на соперника. В общем и целом нельзя сказать, что «Хоффенхайм» победил незаслуженно.

 Ранее свою оценку игре дал вратарь мюнхенского клуба Мануэль Нойер.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   505 / 1019
сегодня в 00:21
Я считаю заслужено
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   211 / 1019
вчера в 22:46
Бавария в застое -
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1019
вчера в 22:24
Вам респект в любом случае, забили 7 с игры команде, которой колбаса ни одного не смогла забить в финале безсудьи.
Главное без подачек, не превращайте бундеслигу в апл
Brugzash
Brugzash
   958 / 1019
вчера в 22:13
Хоффенхайм не дает расслабляться.
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