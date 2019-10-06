ГлавнаяНовости

Соболев получит вызов в сборную России

сегодня, 15:44

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев будет довызван в сборную России на матчи отбора Евро-2020.

Причина - травма форварда «Локомотива» Федора Смолова, который получил повреждение в матче против «Арсенала». В текущем сезоне Соболев забил 10 голов в 12 матчах РПЛ. У Смолова же в активе 3 забитых мяча в 11 поединках чемпионата России. 

Национальная сборная России со следующей недели начнет подготовку к матчам отборочного турнира к Евро-2020, где соперниками выступят сборные Шотландии (10 октября) и Кипра (13 октября).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Акинфеев пожелал ростовскому СКА выхода в Премьер-Лигу
04 октября Комментарии27
Мамаев провел первую тренировку в «Ростове»
04 октября ФотоКомментарии31
Жемалетдинов пропустит около трёх недель из-за травмы
04 октября Комментарии8
Сергей Петров вышел на третье место по количеству минут за «Краснодар»
04 октября Комментарии3
Мартынович: «„Хетафе“ слишком просто забил „Краснодару“ второй гол»
04 октября Комментарии5
Дмитрий Комбаров рассказал, почему решил уйти из «Спартака»
03 октября Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
holms918
holms918
сегодня в 18:01
Заслужил вызов.
ЧингисХан
ЧингисХан
сегодня в 17:56
надо пробовать парня.
Vadik
Vadik
   591 / 1028
сегодня в 17:49
По работе и награда! Хотя.... Травма Смолова не должна быть аргументом! Достаточно сравнить статистику этих двух игроков....
memphis
memphis
   741 / 1028
сегодня в 17:34
Заслужил
MaxRnD
MaxRnD
   598 / 1028
сегодня в 17:31
Слава тебе хоспади, ну наконец-то ....
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Asper
   33 / 1028
сегодня в 17:28
А он за Узбекистан не играл еще что ли?
не , он заигран за Узбекистан, но сейчас он ЧР лучший центральный нап!
bsww
bsww ответил RED_BLOOD
   481 / 1028
сегодня в 17:14
сколько там игр за сборную ,чтобы в АПЛ можно было играть? Ща Черчесов пособит Соболеву))))
50%+ всех матчей сборной за сезон другой вроде
Другими словами в 2019 году сборная России провела 10 матчей, как минимум в 5 матчах должен выходить в старте, а вот за сколько лет сказать не могу
Т34
Т34 ответил астраханец
   31 / 1028
сегодня в 17:10
По твоей логике Дзюбу в прошлом сезоне вызывать не надо было, а надо было Чалова. И Смолова еще с прошлого года не должны вызывать. Откуда вас таких достают то?
А с чего ты это все взял? Где вас таких мудрых берут? Чалов еще не созрел, зеленый.
ФантомасКа
ФантомасКа
сегодня в 17:08
обязательно вызовут
Asper
Asper ответил RED_BLOOD
   615 / 1028
сегодня в 17:04
А он за Узбекистан не играл еще что ли?
астраханец
астраханец ответил Т34
сегодня в 16:33
По твоей логике Дзюбу в прошлом сезоне вызывать не надо было, а надо было Чалова. И Смолова еще с прошлого года не должны вызывать. Откуда вас таких достают то?
RED_BLOOD
RED_BLOOD
   33 / 1028
сегодня в 16:21
а Шомуродов то, как чистый нап намного круче Соболева
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил nikoladolgov
   33 / 1028
сегодня в 16:17
Теперь и Манчестер никуда не денется от Соболева !
сколько там игр за сборную ,чтобы в АПЛ можно было играть?
Ща Черчесов пособит Соболеву))))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   198 / 1028
сегодня в 16:14
Рецепт попадания в сборную Черчесова прост: забиваешь двадцать игр подряд и потом если кто-нибудь заболеет тебя обязательно вызовут. Ну или не вызовут.
drug01
drug01
   138 / 1028
сегодня в 16:13
Александр если будешь в составе используй свой шанс !!!!
cska plus
cska plus
   18 / 1028
сегодня в 16:10
Правильно, надо пробовать парня.
Т34
Т34 ответил cska1948
   31 / 1028
сегодня в 16:06
Теперь надо, чтобы Черчесов его на поле выпустил, а не на скамейке держал.
Ну Соболев это не Чалов. Это жеребенку еще рано в сборную, который и у коней играет слабо.
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 1028
сегодня в 16:04
Скорее всего - это будет ознакомительная поездка, Смолов то сам не всегда на поле выходит.
cska1948
cska1948
   78 / 1028
сегодня в 16:04
Теперь надо, чтобы Черчесов его на поле выпустил, а не на скамейке держал.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   303 / 1028
сегодня в 16:00
Нужно чтобы вытеснил. Дядя Федор давно променял футбол на инстаграм.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Шуnя771
   131 / 1028
сегодня в 15:58
Давно пора.
Теперь и Манчестер никуда не денется от Соболева !
nikoladolgov
nikoladolgov
   131 / 1028
сегодня в 15:57
Теперь то хоть один нападающий в сборной появится , в отличие от всяких Смолов и Дзюбей !
Ждем рекорда результативности и в сборной !
Шуnя771
Шуnя771
   1 / 1028
сегодня в 15:57
Давно пора.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
   214 / 1028
сегодня в 15:49
Справедливо! Фёдору здоровья!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100