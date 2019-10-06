Соболев получит вызов в сборную России

сегодня, 15:44

Нападающий «Крыльев Советов» будет довызван в сборную России на матчи отбора Евро-2020.

Причина - травма форварда «Локомотива» , который получил повреждение в матче против «Арсенала». В текущем сезоне Соболев забил 10 голов в 12 матчах РПЛ . У Смолова же в активе 3 забитых мяча в 11 поединках чемпионата России.

Национальная сборная России со следующей недели начнет подготовку к матчам отборочного турнира к Евро-2020, где соперниками выступят сборные Шотландии (10 октября) и Кипра (13 октября).