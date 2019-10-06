Соболев получит вызов в сборную России

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев будет довызван в сборную России на матчи отбора Евро-2020.
Причина - травма форварда «Локомотива» Федора Смолова, который получил повреждение в матче против «Арсенала». В текущем сезоне Соболев забил 10 голов в 12 матчах РПЛ. У Смолова же в активе 3 забитых мяча в 11 поединках чемпионата России.
Национальная сборная России со следующей недели начнет подготовку к матчам отборочного турнира к Евро-2020, где соперниками выступят сборные Шотландии (10 октября) и Кипра (13 октября).
Другими словами в 2019 году сборная России провела 10 матчей, как минимум в 5 матчах должен выходить в старте, а вот за сколько лет сказать не могу
Другими словами в 2019 году сборная России провела 10 матчей, как минимум в 5 матчах должен выходить в старте, а вот за сколько лет сказать не могу
Ща Черчесов пособит Соболеву))))
Ща Черчесов пособит Соболеву))))
Ждем рекорда результативности и в сборной !
Ждем рекорда результативности и в сборной !