Шарлия: «ЦСКА контролировал игру, но соперник припарковал автобус»

Защитник ЦСКА прокомментировал поражение армейского клуба от «Ростова»:

Этот результат не из-за поражения от «Эспаньола». Это просто неудачный день для нас, не реализовали большое количество моментов. В начале второго тайма мы играли с большим риском. Гогуа был травмирован долгое время, он будет играть лучше. Согласен с тем, что это наша худшая игра в сезоне. Нам надо проанализировать первый гол, не знаю, почему так произошло. Розыгрыш был небольшим сюрпризом для нас. Не хотел бы говорить, что у нас есть проблемы со стандартами соперника. Это не о качестве, а о концентрации.



Мы контролировали игру сегодня, но соперник припарковал автобус и контратаковал. Это было умно, но мы были лучше. Но мы должны были сыграть лучше, хотя это и был не наш день.