ГлавнаяНовости

Шарлия: «ЦСКА контролировал игру, но соперник припарковал автобус»

сегодня, 19:29
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия прокомментировал поражение армейского клуба от «Ростова»:

Этот результат не из-за поражения от «Эспаньола». Это просто неудачный день для нас, не реализовали большое количество моментов. В начале второго тайма мы играли с большим риском. Гогуа был травмирован долгое время, он будет играть лучше. Согласен с тем, что это наша худшая игра в сезоне. Нам надо проанализировать первый гол, не знаю, почему так произошло. Розыгрыш был небольшим сюрпризом для нас. Не хотел бы говорить, что у нас есть проблемы со стандартами соперника. Это не о качестве, а о концентрации. 

Мы контролировали игру сегодня, но соперник припарковал автобус и контратаковал. Это было умно, но мы были лучше. Но мы должны были сыграть лучше, хотя это и был не наш день.

 Ранее оценку игре дал защитник «Ростова» Евгений Чернов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ивелин Попов: «„Ростов“ мог выиграть и 4:0, и 5:0»
Сегодня, 19:41 Комментарии8
Чернов: «У нас многое получалось в игре с ЦСКА»
Сегодня, 19:22 Комментарии4
Веретенников: «Приглашение Соболева в сборную закономерно»
Сегодня, 19:21 Комментарии4
Кикнадзе: «Травмы Смолова и Хеведеса могут стать проблемой для „Локо“»
Сегодня, 17:23 Комментарии3
Черевченко: «Хочу поздравить „Локомотив“ с победой»
Сегодня, 16:50 Комментарии0
Соболев: «Я дома сидел, кушал, а тут звонит Черчесов»
Сегодня, 16:21 Комментарии43
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Robbaggio
Robbaggio ответил isamsn
   322 / 1040
сегодня в 20:38
Да у него даже фамилия является вопросом)
VIPded
VIPded
   69 / 1040
сегодня в 20:34
Автобус забил нам дома ТРИ гола?...))) Ростов по делу выиграл и надо проводить работу над ошибками...
Удачи ЦСКА!!!
Dominators
Dominators ответил RIR68
   331 / 1040
сегодня в 20:20
Ну вот и элита подтянулась , даже не спрашиваю откуда .Сэр , ваша команда бесспорно играла бездарно . С чем Вас и поздравляю . Нет бы признать свое поражение достойно Господин лыжник .
13523153967
13523153967
сегодня в 20:12
Автобус - Lamborghini Veneno Roadster
3_________1
Три с игры.___________один с пенальти.
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   668 / 1040
сегодня в 20:09
Странно автобус громит.
STVA 1
STVA 1
   137 / 1040
сегодня в 20:06
Покурил малёха парень! Автобус и три впендюрил))))
Рассмешил)))
ziborock
ziborock
   17 / 1040
сегодня в 20:02
Вот так рождаются анекдоты!)))
isamsn
isamsn
   480 / 1040
сегодня в 20:02
Вопрос не в контроле матча, а в умении забивать мяч в ворота. С этим компонентом у армейцев большие проблемы. Да и оборона откровенно слабая и неповоротливая...
Dominators
Dominators
   331 / 1040
сегодня в 19:59
Это он так пошутил , что для ЦСКА эта игра худшая в сезоне . А с Лудогорцем ЦСКА не играл вообще ни разу .
vovinho11
vovinho11
   827 / 1040
сегодня в 19:58
Шарлия вообще болван?
azures
azures
   183 / 1040
сегодня в 19:56
Шарлия что принимает?
Землячок
Землячок
   175 / 1040
сегодня в 19:56
идти вперёд всей командой
Землячок
Землячок
   175 / 1040
сегодня в 19:56
когда команда ведёт 3:0 какай смысл
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Аксинья
   129 / 1040
сегодня в 19:53
О чем ты баран...Да если бы не Игорян то счет в игре был бы теннисным благодаря тебе и твоим компаньонам по обороне...
" Звонимир" на русский переводится как " *удозвон". Забавно, да ? Кстати, он там не один такой, любитель " поиграть" языком.
Т34
Т34
   31 / 1040
сегодня в 19:51
Не удивлюсь, если Шарлия коней с победой поздравит)))
Т34
Т34
   31 / 1040
сегодня в 19:49
А Шарлия в каком матче играл? Его в Москве не было?
Вова Туземец
Вова Туземец
   593 / 1040
сегодня в 19:46
Ростов переиграл полностью коней. Кто там контролировал игру?
Аксинья
Аксинья
   170 / 1040
сегодня в 19:43
О чем ты баран...Да если бы не Игорян то счет в игре был бы теннисным благодаря тебе и твоим компаньонам по обороне...
GrimlocK
GrimlocK
   365 / 1040
сегодня в 19:37
Чего!?
Ему в голову мяч попал? сотрясение схлопотал?
да треть команды нужно разогнать за непрофпригодность
Трезвый повар
Трезвый повар
   84 / 1040
сегодня в 19:34
Он реально считает что ЦСКА был лучше? Очень странно. После счёта 3-0 игроки Ростова немного расслабились и не реализовали несколько голевых моментов. Могли и с более крупным счётом выиграть
161регион
161регион
   479 / 1040
сегодня в 19:33
Ростов с отличной и закономерной победой....Хорик лучший!!!
Absinthe3
Absinthe3
   76 / 1040
сегодня в 19:33
Ни разу не было такого, чтобы кони по-мужски признали поражение. Тем более, счет должен был быть кощунственным для Цска)
112910415
112910415
   113 / 1040
сегодня в 19:33
Звонимир ! папа с мамой не ошиблись !
161регион
161регион
   479 / 1040
сегодня в 19:32
Ухахаха....что несет этот конь???Ростов по всем статьям диклаксировал ипподром
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100