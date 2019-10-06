Веретенников: «Приглашение Соболева в сборную закономерно»

Экс-форвард сборной России поделился мнением о вызове в национальную команду нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева:

Думаю, приглашение Соболева в сборную говорит само за себя - тренерский штаб показывает, что у него на карандаше все футболисты, показывающие хорошую игру в чемпионате. Теперь только от Соболева зависит, воспользуется ли он своим шансом. Не сказал бы, что он будет именно заменой Смолову, поскольку это все-таки разные игроки. Александр на данный момент один из самых перспективных игроков наравне, наверное, с Чаловым.

Насколько я понимаю, на первый сбор футболиста приглашают познакомиться, побыть в атмосфере национальной сборной, понять требования в команде, поэтому еще не факт, что у Соболева будет игра с этими соперниками. Сейчас важно, как он будет проявлять себя на тренировках. Соболев достаточно молодой габаритный форвард, неплохо играет вверху, хорошо ориентируется в штрафной, неплохо координирован, о чем свидетельствует его недавний гол через себя в одном из матчей чемпионата (в матче второго тура «Арсеналу»), его приглашение закономерно.