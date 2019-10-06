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Веретенников: «Приглашение Соболева в сборную закономерно»

сегодня, 19:21

Экс-форвард сборной России Олег Веретенников поделился мнением о вызове в национальную команду нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева:

Думаю, приглашение Соболева в сборную говорит само за себя - тренерский штаб показывает, что у него на карандаше все футболисты, показывающие хорошую игру в чемпионате. Теперь только от Соболева зависит, воспользуется ли он своим шансом. Не сказал бы, что он будет именно заменой Смолову, поскольку это все-таки разные игроки. Александр на данный момент один из самых перспективных игроков наравне, наверное, с Чаловым.

Насколько я понимаю, на первый сбор футболиста приглашают познакомиться, побыть в атмосфере национальной сборной, понять требования в команде, поэтому еще не факт, что у Соболева будет игра с этими соперниками. Сейчас важно, как он будет проявлять себя на тренировках. Соболев достаточно молодой габаритный форвард, неплохо играет вверху, хорошо ориентируется в штрафной, неплохо координирован, о чем свидетельствует его недавний гол через себя в одном из матчей чемпионата (в матче второго тура «Арсеналу»), его приглашение закономерно.

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Все комментарии
Vadik
Vadik
   615 / 1040
сегодня в 20:28
Жаль, Олег, что когда ты был на пике формы, Сборную по иному принципу комплектовали и твои успехи в составе Ротора никто не хотел видеть....
Александр Рябов
Александр Рябов
   248 / 1040
сегодня в 20:23
Соккер ну вы серьёзно? Ну кто это всё пишет, а? Ну в одном предложении несколько ошибок! Веретенников НЕ форвард а хавбек, и он скандально не вызывался в сборную, и уж точно его нельзя назвать ЭКС-форвардом сборной, в которой играли только москвичи и в основном спартаковцы, а Ротор был в опале. Стыдно товарищи! Стыдно!
Eddja
Eddja
   235 / 1040
сегодня в 20:03
Давно пора.
161регион
161регион
   479 / 1040
сегодня в 19:58
Хорика Байрамяна надо еще в сборную!!!черчес открой глаза
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