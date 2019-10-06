Кикнадзе: «Травмы Смолова и Хеведеса могут стать проблемой для „Локо“»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал победу в матче против тульского «Арсенала» и травмы форварда и защитника :

Сегодня особенно важная и сложная победа по тяжелой погоде. Отмечу количество травм, которые создают определенные проблемы, с другой стороны, они заставляют выпускать на поле молодых, Магкеев сегодня вышел, картины не испортил, что порадовало. Огромная благодарность болельщикам, которые в такую погоду организовали такую поддержку, это одна из составляющих победы. Пока непонятно, что со Смоловым и Хеведесом, им предстоит МРТ , если будут серьезные травмы, то это может стать проблемой, нам играть в Лиге чемпионов без основного нападающего и центрального защитника, но будем искать резервы.