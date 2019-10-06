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Кикнадзе: «Травмы Смолова и Хеведеса могут стать проблемой для „Локо“»

сегодня, 17:23
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал победу в матче против тульского «Арсенала» и травмы форварда Федора Смолова и защитника Бенедикта Хеведеса:

Сегодня особенно важная и сложная победа по тяжелой погоде. Отмечу количество травм, которые создают определенные проблемы, с другой стороны, они заставляют выпускать на поле молодых, Магкеев сегодня вышел, картины не испортил, что порадовало. Огромная благодарность болельщикам, которые в такую погоду организовали такую поддержку, это одна из составляющих победы. Пока непонятно, что со Смоловым и Хеведесом, им предстоит МРТ, если будут серьезные травмы, то это может стать проблемой, нам играть в Лиге чемпионов без основного нападающего и центрального защитника, но будем искать резервы. 

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Все комментарии
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   196 / 1028
сегодня в 18:14
Главное, что бы питомцы Егорова не подкачали.
ABir
ABir
   185 / 1028
сегодня в 17:51
Да погода становится травмоопасной. Здоровья футболистам!
EAGinLE
EAGinLE
   54 / 1028
сегодня в 17:34
Почему Сёмин вместо травмированного Смолова Джорджевича не выпустил в начале матча .
Смолов в матче ещё раз травму получил .

Зачем Джорджевича перехватили у Арсенала из Зенита ?
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