Чернов: «У нас многое получалось в игре с ЦСКА»

Защитник «Ростова» прокомментировал победу над ЦСКА .

Мы на каждый матч выходим и стараемся играть на победу. Слава богу, что сегодня всё хорошо получилось и мы смогли реализовать задумки, которые у нас были. Не хотел бы говорить, что «Ростов» был на голову сильнее ЦСКА . Для меня самое важное — игра моей команды, то, что у нас сегодня многое получалось. Мы обыграли сильную команду. Большая благодарность Бабурину за сейвы, это его мастерство. Пенальти? Мы хотели сыграть на ноль, но, к сожалению, его поставили.