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Чернов: «У нас многое получалось в игре с ЦСКА»

сегодня, 19:22
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал победу над ЦСКА.

Мы на каждый матч выходим и стараемся играть на победу. Слава богу, что сегодня всё хорошо получилось и мы смогли реализовать задумки, которые у нас были. Не хотел бы говорить, что «Ростов» был на голову сильнее ЦСКА. Для меня самое важное — игра моей команды, то, что у нас сегодня многое получалось. Мы обыграли сильную команду. Большая благодарность Бабурину за сейвы, это его мастерство. Пенальти? Мы хотели сыграть на ноль, но, к сожалению, его поставили.

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ДСА
ДСА
   185 / 1040
сегодня в 20:20
ЦСКА обыгрывают все!
161регион
161регион
   479 / 1040
сегодня в 19:42
    Трезвый повар
    Трезвый повар
       84 / 1040
    сегодня в 19:25
    Благодарность от болельщиков Ростова не только Егору Бабурину и Хорену Байрамяну, но и всей команде. Молодцы парни
    112910415
    112910415
       113 / 1040
    сегодня в 19:24
    отменно поставлена игра !
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