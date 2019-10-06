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Ари: «„Спартак“ в непростой ситуации, но играть с ним всегда трудно»

сегодня, 22:23
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Краснодара» Ари поделился мнением о победе в матче 12-го тура чемпионата России над «Спартаком». 

Сегодня мы хорошо начали, но в конце первого тайма у нас был спад. К концу матча ситуация начала улучшаться. Самое главное — это победа. Я счастлив, что смог отдать голевой пас и сделать максимум, чтобы помочь своей команде. Я люблю это делать. Сейчас надо отдохнуть и готовиться к следующей игре. 

В перерыве тренер просил нас делать то, что нам нужно было с самого начала матча: прессинговать в высоком блоке. У нас это неплохо получалось. Потом было удаление одного игрока, затем другого. К концу матча начали играть ниже, чтобы сохранить результат. Мы показали всё, что могли, и победили. Немного расстроен, конечно, что не смог забить, но командный результат намного важнее. 

«Спартак» сейчас в непростой ситуации, мы это понимали. Но, даже несмотря на это, осознавали, что играть с ними будет трудно. С ними всегда непростые встречи. Но мы были хорошо настроены, и нам это помогло.

Также игру прокомментировал наставник «быков» Сергей Матвеев.

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25процентный клоун
25процентный клоун
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сегодня в 22:54
Ари высокого класса игрок,игра в одно касание на высоте, на фоне этого Краснодара он топ
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