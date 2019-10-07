Скопинцев получил травму и пройдёт обследование в Германии

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Полузащитник «Краснодара» в матче 12-го тура чемпионата России со «Спартаком» получил травму на 93-й минуте встречи, после столкновения с защитником красно-белых Георгием Джикией. О подробностях сообщила пресс-служба «быков» в твиттере.

Очередная потеря в составе «горожан». Дмитрий Скопинцев после матча «Краснодар» — «Спартак» отправился в Германию, где медики должны диагностировать степень его повреждения и принять решение о необходимости оперативного вмешательства.

Очередная потеря в составе «горожан». Дмитрий Скопинцев после матча #КраснодарСпартак отправился в Германию, где медики должны диагностировать степень его повреждения и принять решение о необходимости оперативного вмешательства.



Дмитрий получил травму на 93-й минуте матча. pic.twitter.com/fAdEUXz5iU — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 7 октября 2019 г.





Также недавно игру прокомментировал защитник «Краснодара» Урош Спайич.