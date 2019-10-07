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Скопинцев получил травму и пройдёт обследование в Германии

сегодня, 18:12
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев в матче 12-го тура чемпионата России со «Спартаком» получил травму на 93-й минуте встречи, после столкновения с защитником красно-белых Георгием Джикией. О подробностях сообщила пресс-служба «быков» в твиттере.

Очередная потеря в составе «горожан». Дмитрий Скопинцев после матча «Краснодар» — «Спартак» отправился в Германию, где медики должны диагностировать степень его повреждения и принять решение о необходимости оперативного вмешательства.

 


Также недавно игру прокомментировал защитник «Краснодара» Урош Спайич.

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Все комментарии
halfbeek
halfbeek
   613 / 1018
сегодня в 19:24
Наступил на ногу Джикия и сломался? Или неудачное падение?
Abris
Abris
   580 / 1018
сегодня в 18:44
Здоровья Скопинцеву!
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